Новосибирская компания «СибТракСкан» планирует открыть офис в Минске

— Наша компания является официальным дилером марки SCANIA в Сибири. Кроме того, мы получили право на дистрибуцию в РФ китайской техники DongFeng. Сегодня у нас уже более 70 дилеров по РФ — от Владивостока до Москвы, в крупных городах Сибири у нас открыты дилерские станции по ремонту и обслуживанию грузовой техники, — рассказал на круглом столе по вопросам двухстороннего сотрудничества в сфере промышленности «Промышленный потенциал Новосибирска и Минска» коммерческий директор группы компаний «СибТракСкан» Андрей Французов.

Он также сообщил, что ГК «СибТракСкан» планирует открыть офис в Белоруссии — в Минске.

— Сейчас ведем переговоры и открываем там наше представительство именно по марке DongFeng. Планы по продажам довольно амбициозные. Сегодня мы являемся одним из крупнейших дистрибьюторов китайской техники на российском рынке, — подчеркнул Андрей Французов.

«СибТракСкан» является официальным дистрибьютором DongFeng, официальным дилером Scania, Daewoo, Sitrak — говорится на сайте компании. В структуре есть круглосуточные центры и авторизованные сервисные станции в сибирском регионе: Новосибирск, Искитим, Барнаул, Бийск, Томск и Омск.

По данным Seldon.Basis, директором и собственником ООО «СибТракСкан» является Евгений Королев. Андрей Французов возглавляет ООО «Азия Трак», собственником которого также является Королев. Уставный капитал ООО «СибТракСкан» по данным за 2021 год составлял 10 млн рублей, выручка — 3,55 млрд рублей (+82%), чистая прибыль — 77,86 млн (+1245%). Данные за 2022 год на ресурсе не опубликованы.

Ранее редакция сообщала, что совместное белорусско-германское предприятие «МАЗ-МАН» ищет дилера в Сибири.