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Лунный календарь цветовода на май 2023

  • 02/05/2023, 10:06
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лунный календарь цветовода на май 2023
Квартиру или даже дом можно превратить в настоящую цветущую оранжерею, а поможет в этом Лунный календарь, который укажет на наиболее благоприятные дни для посадки, пересадки и удобрения комнатных растений.

Опытные цветоводы-любители рекомендуют ухаживать за комнатными растениями в соответствии с Лунным календарем.

Общие рекомендации по уходу за домашними растениями по Лунному календарю

  • Во время полнолуния и новолуния (который длится три дня), все растения становятся уязвимыми, и их лучше не беспокоить.
  • Неблагоприятные периоды для того, чтобы ухаживать за цветами, бывают, когда Луна находится в знаках Водолей, Лев и Овен.
  • Самые подходящие знаки для пересадки растений — Весы, Рыбы, Дева, Рак, Козерог.
  • Укоренять черенки старайтесь в период, когда Луна в знаках: Весы, Рыбы, Дева и Стрелец.

Календарь лунных фаз в мае 2023 года

  • Луна растет с 1 по 4 мая
  • Полнолуние 5 мая
  • Луна убывает с 6 по 18 мая
  • Новолуние 19 мая
  • Луна снова растет с 20 по 31 мая
лунный календарь цветовода на май 2023

Полив комнатных растений

Влияние лунных фаз на комнатные растения

Убывающая.

Длится 12–15 суток. Для этой фазы характерно движение соков вниз, поэтому корневая система становится очень уязвимой. Можно сеять семена и работать с наземной частью, нельзя пересаживать растения.

Новолуние.

Занимает ровно сутки, но неблагоприятными считаются предыдущие и последующие сутки. В этот период не рекомендуется работать с растениями. Поливы и подкормки считаются малоэффективными, так как корни не будут их впитывать в полной мере.

Растущая.

Продолжается 13–14 суток, сопровождается усиленным движением соков вверх от корней и способствует активному росту наземной части, особенно во второй половине фазы. Это время считается оптимальным для пересадки растений, так как корневая система практически не реагирует на стресс. Рекомендуются поливы и подкормки.

Полнолуние.

Тоже длится только сутки, но негативное действие захватывает и два ближайших дня. Растения лучше не беспокоить, так как они замирают и копят силы. Можно работать с почвой, обрабатывать от болезней и вредителей.

Помимо того, что новолуние и полнолуние сами по себе являются самыми неблагоприятными периодами для выполнения агротехнических мероприятий, их негативное действие значительно усиливается во время лунных и солнечных затмений.

Но не стоит забывать, что если растение нуждается в дополнительном уходе в неблагоприятное для этого время, то не стоит ждать, когда такое время пройдет. Речь идет о борьбе с вредителями и болезнями, экстренных пересадках и просто о поливе, в котором растение может нуждаться здесь и сейчас.

лунный календарь цветовода на май 2023

Уход за комнатными растениями

Лунный календарь цветовода на май 2023

1 мая — Растущая Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)

Можно пересаживать и делить любые комнатные растения. А также сажать многолетние, ампельные и вьющиеся цветы. Не игнорируйте борьбу с вредителями и болезнями, укореняйте черенки, все это пойдет растениям на пользу.

Возможны поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.

Однако замачивание и проращивание семян лучше отложить.

2-4 мая — Растущая Луна в Весах (знак Зодиака средней плодородности)

Оптимальное время для посадки и пересадки любых комнатных цветов, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива.

Но использование ядохимикатов стоит проигнорировать.

5 мая — Полнолуние Луна в Скорпионе

Работу с комнатными растениями отложите до лучших времен.

6 мая — Убывающая Луна в Скорпионе (плодородный знак Зодиака)

Благоприятные дни для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений и клубнелуковичных цветов. Оптимальный период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.

При этом пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц лучше избегать.

7-8 мая — Убывающая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)

Это отличное время для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Кроме того, можно укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.

При этом не лучшее время для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать)

9-10 мая — Убывающая Луна в Козероге Козерог (знак Зодиака средней плодородности)

Допустимы посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Вы можете заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.

Но постарайтесь не травмировать корни растений, так как раны будут долго заживать.

11-12 мая — Убывающая Луна в Водолее Водолей (неплодородный знак Зодиака)

В данный период ограничьтесь рыхлением сухой почвы в горшках и обработкой растений от болезней и вредителей.

Период абсолютно непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

лунный календарь цветовода на май 2023

Пересадка комнатных растений

13-15 мая — Убывающая Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака)

Отличное время для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков.

Однако поливать и подкармливать цветы стоит умеренно.

Не стоит обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.

16-17 мая — Убывающая Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака)

Рекомендуется только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.

Не стоит заниматься посадкой и пересадкой любых комнатных растений, проращивать семена, укоренять черенки, поливать и подкармливать, делать обрезку и прищипку побегов.

18-20 мая — Новолуние Луна в Тельце

Неблагоприятное время для работы с комнатными растениями.

21 мая — Растущая Луна в Близнецах (малопродуктивный знак Зодиака)

На ура пройдут посадки ампельных и вьющихся цветов. Благоприятное время для борьбы с вредителями и болезнями, обрезки и прищипки побегов. Также можно рыхлить землю в горшках, но без полива.

Дни считаются неблагоприятными для пересадки домашних растений.

22-24 мая — Растущая Луна в Раке (плодородный знак Зодиака)

Благоприятны пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках.

Однако посадка клубнелуковичных и обработка растений ядохимикатами не принесут пользы.

лунный календарь цветовода на май 2023

обрезка комнатных растений

25-26 мая — Растущая Луна во Льве (неплодородный знак Зодиака)

Можно только рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей.

Воздержитесь от посадки и пересадки комнатных растений, проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

27-29 мая — Растущая Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)

Не игнорируйте пересадки и деление любых комнатных растений. Возможны посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.

Однако замачивать и проращивать семена лучше в другое время.

30-31 мая — Растущая Луна в Весах Весы (знак Зодиака средней плодородности)

Приветствуются посадки и пересадки любых комнатных цветов, укоренение черенков, обрезка и прищипка побегов, подкормки и полив.

При этом использование ядохимикатов не рекомендуется.

Ранее редакция сообщала, что Минтруд уточнил график выходных дней на майских праздниках.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : уход за комнатными растениями лунный календарь цветовода комнатные растения


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