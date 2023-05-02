лунный календарь цветовода на май 2023

Опытные цветоводы-любители рекомендуют ухаживать за комнатными растениями в соответствии с Лунным календарем.
Убывающая.
Длится 12–15 суток. Для этой фазы характерно движение соков вниз, поэтому корневая система становится очень уязвимой. Можно сеять семена и работать с наземной частью, нельзя пересаживать растения.
Новолуние.
Занимает ровно сутки, но неблагоприятными считаются предыдущие и последующие сутки. В этот период не рекомендуется работать с растениями. Поливы и подкормки считаются малоэффективными, так как корни не будут их впитывать в полной мере.
Растущая.
Продолжается 13–14 суток, сопровождается усиленным движением соков вверх от корней и способствует активному росту наземной части, особенно во второй половине фазы. Это время считается оптимальным для пересадки растений, так как корневая система практически не реагирует на стресс. Рекомендуются поливы и подкормки.
Полнолуние.
Тоже длится только сутки, но негативное действие захватывает и два ближайших дня. Растения лучше не беспокоить, так как они замирают и копят силы. Можно работать с почвой, обрабатывать от болезней и вредителей.
Помимо того, что новолуние и полнолуние сами по себе являются самыми неблагоприятными периодами для выполнения агротехнических мероприятий, их негативное действие значительно усиливается во время лунных и солнечных затмений.
Но не стоит забывать, что если растение нуждается в дополнительном уходе в неблагоприятное для этого время, то не стоит ждать, когда такое время пройдет. Речь идет о борьбе с вредителями и болезнями, экстренных пересадках и просто о поливе, в котором растение может нуждаться здесь и сейчас.
1 мая — Растущая Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)
Можно пересаживать и делить любые комнатные растения. А также сажать многолетние, ампельные и вьющиеся цветы. Не игнорируйте борьбу с вредителями и болезнями, укореняйте черенки, все это пойдет растениям на пользу.
Возможны поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.
Однако замачивание и проращивание семян лучше отложить.
2-4 мая — Растущая Луна в Весах (знак Зодиака средней плодородности)
Оптимальное время для посадки и пересадки любых комнатных цветов, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива.
Но использование ядохимикатов стоит проигнорировать.
5 мая — Полнолуние Луна в Скорпионе
Работу с комнатными растениями отложите до лучших времен.
6 мая — Убывающая Луна в Скорпионе (плодородный знак Зодиака)
Благоприятные дни для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений и клубнелуковичных цветов. Оптимальный период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.
При этом пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц лучше избегать.
7-8 мая — Убывающая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)
Это отличное время для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Кроме того, можно укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.
При этом не лучшее время для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать)
9-10 мая — Убывающая Луна в Козероге Козерог (знак Зодиака средней плодородности)
Допустимы посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Вы можете заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.
Но постарайтесь не травмировать корни растений, так как раны будут долго заживать.
11-12 мая — Убывающая Луна в Водолее Водолей (неплодородный знак Зодиака)
В данный период ограничьтесь рыхлением сухой почвы в горшках и обработкой растений от болезней и вредителей.
Период абсолютно непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.
13-15 мая — Убывающая Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака)
Отличное время для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков.
Однако поливать и подкармливать цветы стоит умеренно.
Не стоит обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.
16-17 мая — Убывающая Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака)
Рекомендуется только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.
Не стоит заниматься посадкой и пересадкой любых комнатных растений, проращивать семена, укоренять черенки, поливать и подкармливать, делать обрезку и прищипку побегов.
18-20 мая — Новолуние Луна в Тельце
Неблагоприятное время для работы с комнатными растениями.
21 мая — Растущая Луна в Близнецах (малопродуктивный знак Зодиака)
На ура пройдут посадки ампельных и вьющихся цветов. Благоприятное время для борьбы с вредителями и болезнями, обрезки и прищипки побегов. Также можно рыхлить землю в горшках, но без полива.
Дни считаются неблагоприятными для пересадки домашних растений.
22-24 мая — Растущая Луна в Раке (плодородный знак Зодиака)
Благоприятны пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках.
Однако посадка клубнелуковичных и обработка растений ядохимикатами не принесут пользы.
25-26 мая — Растущая Луна во Льве (неплодородный знак Зодиака)
Можно только рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей.
Воздержитесь от посадки и пересадки комнатных растений, проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.
27-29 мая — Растущая Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)
Не игнорируйте пересадки и деление любых комнатных растений. Возможны посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.
Однако замачивать и проращивать семена лучше в другое время.
30-31 мая — Растущая Луна в Весах Весы (знак Зодиака средней плодородности)
Приветствуются посадки и пересадки любых комнатных цветов, укоренение черенков, обрезка и прищипка побегов, подкормки и полив.
При этом использование ядохимикатов не рекомендуется.
Ранее редакция сообщала, что Минтруд уточнил график выходных дней на майских праздниках.
Фото: freepik.com
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