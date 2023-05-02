лунный календарь цветовода на май 2023

Опытные цветоводы-любители рекомендуют ухаживать за комнатными растениями в соответствии с Лунным календарем.

Общие рекомендации по уходу за домашними растениями по Лунному календарю

Во время полнолуния и новолуния (который длится три дня), все растения становятся уязвимыми, и их лучше не беспокоить.

Неблагоприятные периоды для того, чтобы ухаживать за цветами, бывают, когда Луна находится в знаках Водолей, Лев и Овен.

Самые подходящие знаки для пересадки растений — Весы, Рыбы, Дева, Рак, Козерог.

Укоренять черенки старайтесь в период, когда Луна в знаках: Весы, Рыбы, Дева и Стрелец.

Календарь лунных фаз в мае 2023 года

Луна растет с 1 по 4 мая

Полнолуние 5 мая

Луна убывает с 6 по 18 мая

Новолуние 19 мая

Луна снова растет с 20 по 31 мая

Влияние лунных фаз на комнатные растения

Убывающая.

Длится 12–15 суток. Для этой фазы характерно движение соков вниз, поэтому корневая система становится очень уязвимой. Можно сеять семена и работать с наземной частью, нельзя пересаживать растения.

Новолуние.

Занимает ровно сутки, но неблагоприятными считаются предыдущие и последующие сутки. В этот период не рекомендуется работать с растениями. Поливы и подкормки считаются малоэффективными, так как корни не будут их впитывать в полной мере.

Растущая.

Продолжается 13–14 суток, сопровождается усиленным движением соков вверх от корней и способствует активному росту наземной части, особенно во второй половине фазы. Это время считается оптимальным для пересадки растений, так как корневая система практически не реагирует на стресс. Рекомендуются поливы и подкормки.

Полнолуние.

Тоже длится только сутки, но негативное действие захватывает и два ближайших дня. Растения лучше не беспокоить, так как они замирают и копят силы. Можно работать с почвой, обрабатывать от болезней и вредителей.

Помимо того, что новолуние и полнолуние сами по себе являются самыми неблагоприятными периодами для выполнения агротехнических мероприятий, их негативное действие значительно усиливается во время лунных и солнечных затмений.

Но не стоит забывать, что если растение нуждается в дополнительном уходе в неблагоприятное для этого время, то не стоит ждать, когда такое время пройдет. Речь идет о борьбе с вредителями и болезнями, экстренных пересадках и просто о поливе, в котором растение может нуждаться здесь и сейчас.

Лунный календарь цветовода на май 2023

1 мая — Растущая Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)

Можно пересаживать и делить любые комнатные растения. А также сажать многолетние, ампельные и вьющиеся цветы. Не игнорируйте борьбу с вредителями и болезнями, укореняйте черенки, все это пойдет растениям на пользу.

Возможны поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.

Однако замачивание и проращивание семян лучше отложить.

2-4 мая — Растущая Луна в Весах (знак Зодиака средней плодородности)

Оптимальное время для посадки и пересадки любых комнатных цветов, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива.

Но использование ядохимикатов стоит проигнорировать.

5 мая — Полнолуние Луна в Скорпионе

Работу с комнатными растениями отложите до лучших времен.

6 мая — Убывающая Луна в Скорпионе (плодородный знак Зодиака)

Благоприятные дни для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений и клубнелуковичных цветов. Оптимальный период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.

При этом пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц лучше избегать.

7-8 мая — Убывающая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)

Это отличное время для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Кроме того, можно укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.

При этом не лучшее время для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать)

9-10 мая — Убывающая Луна в Козероге Козерог (знак Зодиака средней плодородности)

Допустимы посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Вы можете заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.

Но постарайтесь не травмировать корни растений, так как раны будут долго заживать.

11-12 мая — Убывающая Луна в Водолее Водолей (неплодородный знак Зодиака)

В данный период ограничьтесь рыхлением сухой почвы в горшках и обработкой растений от болезней и вредителей.

Период абсолютно непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

13-15 мая — Убывающая Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака)

Отличное время для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков.

Однако поливать и подкармливать цветы стоит умеренно.

Не стоит обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.

16-17 мая — Убывающая Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака)

Рекомендуется только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.

Не стоит заниматься посадкой и пересадкой любых комнатных растений, проращивать семена, укоренять черенки, поливать и подкармливать, делать обрезку и прищипку побегов.

18-20 мая — Новолуние Луна в Тельце

Неблагоприятное время для работы с комнатными растениями.

21 мая — Растущая Луна в Близнецах (малопродуктивный знак Зодиака)

На ура пройдут посадки ампельных и вьющихся цветов. Благоприятное время для борьбы с вредителями и болезнями, обрезки и прищипки побегов. Также можно рыхлить землю в горшках, но без полива.

Дни считаются неблагоприятными для пересадки домашних растений.

22-24 мая — Растущая Луна в Раке (плодородный знак Зодиака)

Благоприятны пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках.

Однако посадка клубнелуковичных и обработка растений ядохимикатами не принесут пользы.

25-26 мая — Растущая Луна во Льве (неплодородный знак Зодиака)

Можно только рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей.

Воздержитесь от посадки и пересадки комнатных растений, проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

27-29 мая — Растущая Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)

Не игнорируйте пересадки и деление любых комнатных растений. Возможны посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.

Однако замачивать и проращивать семена лучше в другое время.

30-31 мая — Растущая Луна в Весах Весы (знак Зодиака средней плодородности)

Приветствуются посадки и пересадки любых комнатных цветов, укоренение черенков, обрезка и прищипка побегов, подкормки и полив.

При этом использование ядохимикатов не рекомендуется.

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