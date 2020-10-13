Рыбоводы региона в 2020 году планируют выловить более 1,5 тысяч тонн выращенной рыбы

В весенний период 2020 года рыбоводные организации Новосибирской области выпустили в водоемы более 59 млн штук рыбной молоди, что несколько больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, этот год был не простым для рыбоводных организаций, в первую очередь, для тех, кто делал ставку на выращивание сиговых видов рыб, в частности, пеляди.

— Установившаяся весной и летом жаркая погода могла негативно сказаться на объемах производства товарной рыбы. Тем не менее, нашими рыбоводными организациями уже выловлено 433 тонны выращенной рыбы, это на 60 тонн больше уровня аналогичного периода прошлого года. Вылов продлится до конца года. Объемы зарыбления водоемов позволяют рассчитывать на получение в 2020 году не менее полутора тысяч тонн выращенной рыбы, все будет зависеть от погодных условий и результата облова каждого зарыбленного водоема, — отметил министр.

В Новосибирской области предусмотрены меры государственной поддержки товарного рыбоводства и промышленного рыболовства. В рамках реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» 20 млн рублей ежегодно предоставляется рыбохозяйственным организациям для возмещения 50% стоимости приобретенного рыбопосадочного материала для зарыбления водных объектов и 50% стоимости приобретенных технических средств и оборудования. В этом году государственная поддержка рыбохозяйственным организациям уже оказана на сумму 7,7 млн рублей.

Всего на территории Новосибирской области для товарного рыбоводства предоставлено в пользование более 160 рыбоводных участков, также задействован прудовый фонд, функционируют системы замкнутого водоснабжения. Рыбоводство осуществляют более 80 организаций и индивидуальных предпринимателей.

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