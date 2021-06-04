В Новосибирской области вновь создают резерв инфекционного коечного фонда

Министерство здравоохранения Новосибирской области приняло решение для сохранения достаточного резерва коечного фонда инфекционного профиля частично перепрофилировать ГКБ №12 для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус из групп риска, а также Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн, где пожилые пациенты и пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями будут долечиваться и проходить начальный этап реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства региона.

При этом оба этих медучреждения продолжат принимать пациентов и по своему основному профилю.

— Данное решение принято, в том числе с целью разгрузки мощностей городской инфекционной клинической больницы №1, где проходят лечение пациенты с клещевым энцефалитом и кишечной инфекцией — в летний период данный профиль традиционно требует особого внимания специалистов, — подчеркнули в ведомстве.

В настоящий момент в Новосибирской области перепрофилированный коечный фонд составляет 1830 единиц — из них занято 1495 коек.

— На этой неделе отмечается увеличение на 10-15% количества госпитализированных в инфекционные госпитали пациентов старше 65 лет, пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями — сердечно-сосудистыми, эндокринными патологиями и т.д. Они не прошли вакцинацию, — сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

Пресс-служба правительства также предупредила, что развлекательные центры и концертные площадки региона ждут массовые проверки соблюдения масочного режима.

— К сожалению, показатели заболеваемости в настоящее время не снижаются. Соблюдение дистанции и масочного режима вызывает беспокойство прежде всего в развлекательных центрах, в том числе для семейного, детского досуга, — отметил замгубернатора Сергей Сёмка.

В течение недели региональным минпромторгом совместно с управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области было проведено 92 рейдовых мероприятия — проверены 84 объекта в 5 торговых центрах и 8 субъектов в лофт-парке «Подземка». Управлением Роспотребнадзора по региону возбуждены 2 административных производства по ст. 6.6 КоАП РФ в отношении действующих на территории лофт-парка субъектов, по одному из них за выявленные нарушения судом вынесено постановление об административном приостановлении деятельности.

Организаторы концертов и культурно-массовых мероприятий проверяются региональным министерством культуры. В течение недели рейды прошли в 9 учреждениях. Под пристальным вниманием — концертные площадки, образовательные учреждения, театры, кино.

Напомним, режим повышенной готовности продлен в регионе до 30 июня. По данным оперативного штаба, на 3 июня в области за сутки заболело 75 человек, 5 заболевших скончались. Судя по статистике, за месяц количество заболевших в регионе варьировалось от 65 до 79 человек, количество смертей — от 3 до 6 человек в сутки.