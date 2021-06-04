Представители владельцев облигаций «Дядя Денер» планируют подать на компанию иск в суд

Оба представителя владельцев облигаций (ООО «Монотон» для серии БО-П01 и ООО «ЮЛКМ» для серии БО-П02) собираются подать исковые заявления в суд, сообщает организатор бондов — ООО «Юнисервис капитал».
Общая сумма по первому выпуску — 60 690 408 руб., где 60 млн руб. — номинальная стоимость облигаций, 690 408 руб. — накопленный купонный доход за 36-й купонный период.
Общая сумма по второму выпуску — 50 554 800 руб., где 50 млн руб. – номинальная стоимость облигаций, 554 800 руб. — накопленный купонный доход за 14-й купонный период.
Таким образом, параллельно судебному разрешению спора, у эмитента и владельцев облигаций остается возможность договариваться путем принятия решения на общем собрании владельцев облигаций, анонсированного эмитентом, сообщает пресс-служба организатора.
Фото: pixabay.com автор: WilliamCho
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