Депутату запретили приближаться к собственной птицефабрике

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство руководителя следственной группы — следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Морозова А.В, говорится на сайте суда. Речь идет о депутате регионального парламента области, председателе комитета по строительству и ЖКХ, председателе совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика» Александре Морозове (член «Единой России»). Ходатайство руководителя следственной группы удовлетворено.

Пресс-служба суда сообщает, что в отношении обвиняемого Александра Морозова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а именно:

— запрет на использование средств связи (стационарной, мобильной, радио, интернет, почты), за исключением связи с органом следствия, прокуратуры, судом, адвокатом, медицинскими организациями, контролирующим органом, а также за исключением использования средств мобильной связи для общения с близкими родственниками, круг которых определен законом;

— запрет на общение с работниками ЗАО «Коченевская птицефабрика», СППК «Коченевский мясокомбинат», ООО «СК Опора»;

— запрет на общение с другими участниками уголовного судопроизводства, за исключением, следователя, адвоката, осуществляющего его защиту;

— запрет на посещение мест массового скопления людей.

Кроме того, Морозову запретили ближе, чем на 250 метров приближаться к зданиям ЗАО «Коченевская птицефабрика», СППК «Коченевский мясокомбинат», ООО «СК Опора».

Надзор за соблюдением установленных судом ограничений возложен на начальника Железнодорожного МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области. Сам Александр Морозов был освобожден из-под стражи в зале суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, в мае стало известно, что «Коченевская птицефабрика» прекратила работу, а ее сотрудники — около 500 человек — оказались на бирже труда. Начальник управления сельского хозяйства Коченевского района Виктор Тупикин объяснил это сложной ситуацией в птицеводческой отрасли. Вчера у Морозова прошли обыски и стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как сообщает ТАСС, со ссылкой на свои источники, речь идет о ситуации, которая произошла в период с 2019 по 2020 год, когда компания «Коченевский мясокомбинат» получила субсидию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в размере 41 млн рублей. Деньги должны были пройти на строительство новых мощностей для компании, однако обязательства не были исполнены. Таким образом, государству был нанесен ущерб в размере 15,9 млн рублей.