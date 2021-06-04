Депутату запретили приближаться к собственной птицефабрике

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство руководителя следственной группы — следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Морозова А.В, говорится на сайте суда. Речь идет о депутате регионального парламента области, председателе комитета по строительству и ЖКХ, председателе совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика» Александре Морозове (член «Единой России»). Ходатайство руководителя следственной группы удовлетворено.
— запрет на использование средств связи (стационарной, мобильной, радио, интернет, почты), за исключением связи с органом следствия, прокуратуры, судом, адвокатом, медицинскими организациями, контролирующим органом, а также за исключением использования средств мобильной связи для общения с близкими родственниками, круг которых определен законом;
— запрет на общение с работниками ЗАО «Коченевская птицефабрика», СППК «Коченевский мясокомбинат», ООО «СК Опора»;
— запрет на общение с другими участниками уголовного судопроизводства, за исключением, следователя, адвоката, осуществляющего его защиту;
— запрет на посещение мест массового скопления людей.
Кроме того, Морозову запретили ближе, чем на 250 метров приближаться к зданиям ЗАО «Коченевская птицефабрика», СППК «Коченевский мясокомбинат», ООО «СК Опора».
Надзор за соблюдением установленных судом ограничений возложен на начальника Железнодорожного МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области. Сам Александр Морозов был освобожден из-под стражи в зале суда.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Фото пресс-службы Законодательного собрания
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