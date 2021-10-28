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В Новосибирской области впервые за 15 лет подорожали лошадиные силы

  • 28/10/2021, 17:20
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Новости Новосибирской области
Транспортный налог теперь будет составлять от тысячи рублей за самые маломощные автомобили.

Сессия Заксобрания Новосибирской области приняла в двух чтениях изменения регионального законодательства, касающиеся роста транспортного налога. Как сообщил выступавший с докладом министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, данная ставка не поднималась на протяжении длительного времени и существенно отстала от текущих экономических реалий.

Транспортный налог обладает определенными недостатками, прежде всего тем, что согласно законодательству его ставки устанавливаются не в процентах, а в рублях, заявил министр. Поэтому по объективным причинам эти ставки утрачивают свою актуальность, и сам налог уже не выполняет задачи по содержанию автодорог. За последние 15 лет, как раз с того года, когда были установлены рублевые ставки транспортного налога, ценовые реалии значительно поменялись. Стоимость легковых автомобилей примерно в 5 раз увеличилась и даже стоимость примитивных расходных материалов (щебень и цемент) также увеличилась в 2-3 раза.

Принятые изменения можно преподнести новосибирским автовладельцам как плохую и хорошую новости.

Плохая новость заключается в том, что с учетом предлагаемых ставок на автомобиль до 100 л.с. налог будет составлять 1 тысячу рублей, до 150 л.с. 2,2 тысячи, а далее уже по нарастающей.

Хорошая новость заключается в ряде льгот, позволяющих понизить ставку, а в отдельных случаях даже свести ее к нулю. Льготы распространяются на такие категории граждан, как участники боевых действий, многодетные семьи, граждане, подвергшиеся радиации, приемные родители, попечители детей-сирот, инвалиды, пенсионеры по старости. По федеральному законодательству от уплаты налога освобождаются те транспортные средства, которые оснащены специальным оборудованием для эксплуатации их инвалидами или предоставлены инвалидам органами социальной защиты. Также налогообложению не подлежат весельные и моторные лодки мощностью менее 5 л.с. Еще одна хорошая новость касается владельцев хоть и дорогостоящих, но уже хорошо «отбегавших» транспортных средств: за автомобили мощностью свыше 150 л.с, но в возрасте 5-10 лет будет установлена 3/4 ставки, за автомобиль старше 10 лет половина ставки.

Главная задача в том, чтобы не нарушить грань понимания социальной справедливости, говорит Виталий Голубенко. Рабочая группа, предлагая данный вариант, исходила из смысла использования транспорта (для семьи и бизнеса/для статуса, отдыха и развлечений) и фискальной составляющей транспортного налога в затратах на содержание транспортного средства. Мы соизмерили эквивалент стоимости транспортного налога и годовые расходы на заправку. При потреблении в год примерно 25 баков топлива стоимость бензина в пересчете на транспортный налог будет менее бака.

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Рекорд по транспортному налогу в Новосибирске — 2,5 млн рублей за год

Накануне на пресс-конференции руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев сообщал, что увеличение транспортного налога принесет в бюджет региона дополнительного около 400 млн рублей.

Однако, по мнению некоторых из выступивших депутатов, данная мера, несмотря на кажущуюся социальную направленность, тем не менее ударит по большинству автовладельцев, имеющих недорогие и маломощные транспортные средства.

Мы почти в 1,5 раза увеличиваем размер налога на основную массу населения, которая ездит на недорогих машинах, считает депутат Яков Новоселов (КПРФ). Состояние дорог зависит не столько от суммы транспортного налога, а от того, какую часть собранных денег область возвращает в город. В Омске это 50%, в других городах — 80%. Мы гонимся за ростом цен. Такое предложение не очень своевременно в текущей экономической ситуации, связанной с ростом цен на продовольствие, услуги ЖКХ, закредитованностью населения. Мне кажется, рост налога на дорогие автомобили, яхты и так далее совершенно обоснован, но не стоит трогать категорию населения с автомобилями в 100-150 л.с.

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На отсутствие прямой связи ставки транспортного налога и состояния объектов дорожного фонда обратил внимание и депутат Сергей Левшенков («Новые люди»).

Есть у нас дырявая бочка это дорожный фонд, и мы туда еще больше воды начнем лить, считает депутат. Мы облагаем налогом людей, у которых сейчас не самая лучшая экономическая ситуация. При этом что в нынешнем, что в прошлом сезоне мы видим, как происходят дорожные работы. У нас во время дождя идет укладка асфальта. Есть смысл сейчас не рассматривать законопроект. Когда эффективности дорожного фонда достигнем, можно переходить к вопросу повышения его наполняемости.

Прорехи в управлении дорожной отраслью не отрицают и в исполнительной власти.

Мы знаем, какая полемика разворачивалась вокруг дорог, напомнил Виталий Голубенко, отвечая депутату. Но есть ценовые причины, которые лучше всего понимают подрядные организации. Если сфера управления не будет упакована логичным ресурсом (технологическим, финансовым), то вопросы эффективности управления будут оставаться только в разговорах и на бумаге. По предложению рабочей группы мы понимаем, что нужно идти параллельно, не создавать, соответственно, непонимания и диссонанса со стороны подрядчиков, от которых мы требуем высокого качества работы. С другой стороны, ставки транспортного налога отражают понимание людей в вопросах надлежащего состояния дорог.

О положительных сторонах данного решения говорит и глава региона Андрей Травников.

В выступлении министра финансов было аргументированно показано, что неизменение ставок транспортного налога допустило серьезный разрыв между затратами, в том числе затратами на бензин и затратами на поддержание дорог и, собственно, ставками, заявил губернатор в перерыве сессии. Максимально соблюден принцип справедливости. Сохранен пакет социальных льгот. В отношении дорогих транспортных средств, да, там существенное повышение, но оно справедливо.

Согласно законопроекту для владельцев транспорта (кроме автомобилей) предусмотрены следующие налоговые расходы за лошадиную силу: «мотоциклы и мотороллеры» до 20 л.с.  с 2 до 5 рублей, до 35 л.с. от 3 до 8 рублей, свыше 35 л.с с 3 и 10 до 30 рублей. На снегоходы и мотосани мощностью до 50 л.с. налоговые ставки вырастут с 10 до 20 рублей, свыше 50 л.с. с 20 до 30 рублей. Налоговые ставки на катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства изменятся с 10 до 30 рублей (мощность до 100 л.с.) и с 50 до 75 рублей (мощность свыше 100 л.с.). Налоговая ставка на «гидроциклы» мощностью до 100 л.с. вырастет с 62,5 до 100 рублей, свыше 100 л.с. со 125 до 150 рублей. По категории транспортных «яхты и другие парусно-моторные средства» предлагается установить максимальные предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации налоговые ставки (с 50 до 200 рублей — до 100 л.с. и с 200 до 400 рублей — свыше 100 л.с.). Стоит отметить, что данные виды транспорта относятся к предметам роскоши. Относительно воздушных судов, имеющих двигатели, ставка изменится с 25 до 50 рублей. Для самолетов, имеющих реактивные двигатели, показатель возрастет с 20 до 40 рублей. Ставка в отношении других водных и воздушных транспортных средств, не имеющих двигателей, составит 1100 рублей (вместо 1 000 рублей).

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Рубрики : Экономика Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : транспорт налоги дороги депутат


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