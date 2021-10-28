На каждого новосибирца в год приходится 300 килограмм бытового мусора

По данным FinExpertiza, самым «мусорным» регионом оказался Сахалин: в среднем на одного жителя в 2020 году пришлось 1,2 тонны отходов. Далее расположились Тульская область и Севастополь с показателями по одной тонне.

По расчетам аналитиков, меньше всего мусора выбросили граждане Чечни: в среднем на душу городского населения в регионе пришлось около 201 кг отходов.

Также нижние строчки рейтинга заняли Марий Эл — 202 кг, Чувашия — 239 кг, Волгоградская область — 264,7 кг и Челябинская область — 276,6 кг.

Специалисты учитывали мусор, который транспортировали с контейнерных площадок жилых кварталов, офисов и домов частного сектора.

Президент FinExpertiza Global Елена Трубникова считает, что объем произведенных в регионах бытовых отходов напрямую связан с уровнем доходов населения. Чем он выше, тем больше человек мусорит.

— Накопление бытового мусора в российских регионах, помимо очевидной взаимосвязи с численностью населения, статистически связано с уровнем доходов и расходов жителей, а также с безработицей. Чем обеспеченнее местное население, тем больше его траты, и чем выше занятость, как правило, тем больше ТКО образуется на конкретной территории. Иначе говоря, количество мусора зависит от благосостояния людей и уровня потребления, — сказала Трубникова.

В целом по стране за прошлый год население сгенерировано 49,6 млн т отходов, что на 2,5% меньше аналогичного показателя 2019 года.