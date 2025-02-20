Наблюдать за безопасностью в Бердске будет «Новотелеком»

Контракт на услуги по записи видеоархивов и передаче видеопотоков с камер видеонаблюдения по программе «Безопасный город» в городе Бердске Новосибирской области подписан с ООО «Новотелеком». Сообщение об этом появилось на сайте госзаказов.

Компания будет до конца 2025 года сохранять видеозаписи с 31 камеры видеонаблюдения, которые установлены в наиболее оживлённых районах Бердска. Например, 5 камер размещены на площади имени Горького, по 4 камеры в городском парке культуры и отдыха и на привокзальной площади ж/д вокзала, а также в районе ТЦ «Универмаг» (2 штуки), Магазин «ГУМ» (3 штуки) и других.

Это необходимо для повышения уровня личной и общественной безопасности населения и снижения времени реагирования экстренных служб на инциденты и минимизация их негативных последствий в городе.

Победитель аукциона обязан хранить данные с камер в течение 45 дней, а затем передавать видеопоток в центр обработки данных правительства Новосибирской области. Цена контракта — более 1 млн рублей.

Напомним, в Новосибирске, благодаря системе распознавания лиц FindFace, правоохранительные органы смогли выявить более тысячи человек, находящихся в федеральном розыске. Кроме того, с помощью системы распознавания лиц также было найдено 114 без вести пропавших.

Ранее редакция сообщала, что на кладбищах Новосибирска потребовали разместить больше охранников. А также перекрыть неконтролируемые въезды.