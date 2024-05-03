Чем красить пасхальные яйца рассказала ученая из Новосибирска

Приближается Пасха, и многие жители Новосибирской области задаются вопросом: «Чем лучше красить яйца?»

По словам доцента кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ, кандидата технических наук Светланы Габелко, для покраски яиц следует использовать только разрешённые минеральные и синтетические красители. Они не представляют опасности для здоровья человека.

В домашних условиях наряду с пищевыми красителями можно использовать и пищевые продукты, обладающие вторичным красящим эффектом. Например, для получения жёлтого или оранжевого цвета можно использовать облепиху или кожуру апельсина. Розовый и бордовый цвет можно получить из свеклы, малины или гранатового сока. Фиолетовый и лиловый оттенки скорлупе придадут ягоды черники, черноплодной рябины и каркаде, а голубой — краснокочанная капуста.

— За зеленый оттенок отвечает хлорофилл, который содержится в листьях растений. В качестве продуктов для получения зеленого цвета чаще всего применяют крапиву, петрушку, укроп и шпинат. Кофе, чай, корица используются как продукты, окрашивающие скорлупу в коричневый цвет, — подчеркнула кандидат наук.

По словам Светланы Габелко, натуральные красители и пигменты не обладают токсичностью, но для большинства из них определены допустимые суточные дозы. Чтобы предотвратить попадание красителя в организм, нужно сохранять целостность скорлупы.

Для этого яйца следует довести до комнатной температуры, уложить на дно кастрюли в один слой и варить при слабом огне.

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