В Новосибирской области выборы прошли под видеонаблюдением от «Ростелекома»

Каждый избирательный участок оператор оснастил современными видеокамерами с высоким разрешением и возможностью передачи звука. Устройства располагались таким образом, чтобы полностью контролировать избирательный процесс: от выдачи бюллетеней до ящиков для голосования. Также «Ростелеком» организовал дежурство специалистов техподдержки.

Общественные наблюдатели и кандидаты могли следить за трансляцией на специальном портале, а запись направлялась в центр обработки данных провайдера для хранения до подведения итогов голосования. Такой подход обеспечил прозрачность и объективность результатов.

«Выборы губернатора на всей территории Новосибирской области прошли в установленном порядке, без существенных нарушений. Общая явка составила 31,86%. В голосовании приняли участие около 700 тысяч человек», — рассказала председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

В этом году жители области впервые смогли проголосовать онлайн благодаря системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), разработанной «Ростелекомом». По данным областной избирательной комиссии, этой возможностью воспользовались более 76 тысяч человек.