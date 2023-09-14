В Новосибирск придет похолодание до -9 градусов. Об этом сообщает центра погоды «Фобос».

Температура начнет падать с 18 октября. Ночью будет фиксироваться понижение до -9 градусов. К концу месяца дневная температура будет от -5 до -1 градусов.

Однако стоит отметить, что в первой половине месяца будет преимущественно теплая погода с дождями.

Напомним, что в Новосибирске днем на этой неделе ожидается от +12 до +19 градусов. Дожди пройдут 15 и 16 сентября.

«Яндекс.Погоды» предсказывает, что на неделе температура воздуха будет от +14… до +18 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что в соседних с Новосибирском регионах уже наблюдаются заморозки.