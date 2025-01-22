«Парад планет» над Новосибирском продлится до конца февраля

В январе на ночном небе Новосибирска будут видны шесть планет Солнечной системы — Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Четыре первые отчетливо видно даже невооруженным глазом, а две последние можно будет наблюдать только через бинокль с многократным увеличением или телескоп. Ближе к концу февраля к ним присоединится Меркурий. Такое «выстраивание», включающее шесть-семь планет, случается очень редко, пояснили в учебном астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ.

— Есть астрономические явления, которые называются «соединение планет», когда планеты выстраиваются в одну линию при наблюдении Земли, то есть это не физическое сближение, а по лучу зрения. «Парад планет» — это ситуация, когда планеты при наблюдении с Земли оказываются в каком-то определённом секторе, участке неба и их можно одновременно видеть в течение одного вечера и ночи, — пояснил инженер Егор Коняев.

Планеты по размеру гораздо крупнее звезд и сияют они намного ярче. Отличаются планеты и по цвету. У Марса, например, желтовато-красный оттенок. А вот дисков с земли не видно, они выглядят как яркие звездочки, рассказал инженер.

Наблюдать за звездами можно сразу же после захода Солнца. Смотреть нужно на северо-восток. При этом уезжать подальше от городских огней совсем необязательно. Уличное освещение в этом случае является даже преимуществом.

— На засвеченном небе мы можем видеть только эти яркие объекты. Если мы находимся за 100 километров от Новосибирска, мы увидим и Млечный путь, и звезды, что затруднит нам наблюдение «выстраивания» именно этих планет. В Новосибирске же все замечательно видно, — добавила заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ Альфия Нестеренко.

Для более детального изучения планет подойдет любой оптический прибор — бинокль, монокуляр, телескоп или камера с длиннофокусным телеобъективом. При этом кратность бинокля 10 позволит рассмотреть даже кольца Сатурна либо диск Юпитера со спутниками.

Ранее редакция сообщала о том, что в новогоднюю ночь новосибирцы могли наблюдать «черную луну».