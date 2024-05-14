В Новосибирской области выросли выплаты по ОСАГО до 114 тысяч рублей

В 2023 году почти 5 млрд рублей получили автовладельцы Новосибирской области выплат в качестве возмещения ущерба после ДТП. Это на 11% больше, чем годом ранее. При этом, больше половины выплат — почти 3 млрд рублей — автолюбители получили по ДТП, оформленным с помощью европротокола. Он оформляется без присутствия сотрудников дорожно-транспортной инспекции, через приложение «Госуслуги».

— С 25 июля 2023 года все страховые компании обязаны принимать заявления о возмещении ущерба через «Госуслуги. Авто». Пока сервис еще только набирает популярность у жителей нашего региона. По данным Российского союза автостраховщиков, с июля по декабрь прошлого года 40 новосибирцев воспользовались такой возможностью и получили 1,9 млн рублей компенсаций в виде выплат или ремонта. Диапазон денежных выплат был от 7 000 до 120 000 рублей, — рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

В Банке России также добавили, что в регионе увеличился и средний размер компенсации ущерба: если в 2022 году он составлял 97,5 тысяч рублей, то в 2023 — 114,4 тысячи рублей.

Стоит отметить, что 13 мая правительство РФ поддержало законопроект, который увеличивает страховое возмещение в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей, в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции. Законопроект был внесен в Госдуму летом 2023 года.

Напомним, Новосибирская область входит в «красную зону» регионов России, которые относятся к высокорисковым с точки зрения страхового мошенничества с ОСАГО. Регион попал в нее в 2016 году и с тех пор бьет рекорды по мошенничеству в автогражданке.

Ранее редакция сообщала, что стоимость полиса ОСАГО подорожала в среднем на 1.5 тысячи в Новосибирской области. Одна из причин — рост числа автоподставщиков в регионе.