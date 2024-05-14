«Я приняла трудное решение»: Анна Терешкова заявила об уходе с должности вице-мэра Новосибирска

Вице-мэр Анна Терешкова заявила, что покидает мэрию города Новосибирска. О своем внезапном решении чиновница сообщила в соцсетях.

— Я приняла трудное решение завершить работу в мэрии Новосибирска. Говорить о том, сколько всего мы сделали за 10 лет, наверное, нет смысла. Лучше и точнее горожан никто не оценит, — написала она на своей странице в «ВКонтакте».

Терешкова отметила, что в период ее работы собственное здание получил театр Афанасьева, который более 30 лет не имел своего помещения. Под ее началом началась реконструкция музея — объекта культурного наследия «Дом, где работал Юрий Васильевич Кондратюк».

— Мы реконструировали Михайловскую набережную, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк, построили светомузыкальный фонтан в Центральном парке. Площадь благоустраиваемых парков и скверов увеличилась в 40 раз! Простите за прямоту, но достигнутые объемы благоустройства даже не снились руководителям города 10 лет назад, — подчеркнула Анна Васильевна в своем посте.

В заключении чиновница поблагодарила команду, с которой работала.

— Мне очень повезло — я работала с настоящими профессионалами, верными своему делу. Но рано или поздно приходит время двигаться дальше, — добавила экс-вице-мэр.

Работа Анны Васильевны иногда подвергалась критике. Так, например, в городе долго обсуждался эксперимент с молодыми яблонями на Михайловской набережной. Их несколько раз покупали за бюджетные деньги, но прижились они не сразу.

Горожанам Анна Терешкова запомнилась, как самая стильная и модная чиновница. Вице-мэр всегда поражала новосибирцев своими нарядами и фотоснимками в купальнике во время ныряния в прорубь.

1 апреля в СМИ появилась информация о назначении Анны Терешковой министром культуры Новосибирской области. Однако вице-мэр опровергла информацию, пояснив, что кто-то решил так взбодрить ситуацию первоапрельской шуткой.

Будущая вице-мэр Новосибирска родилась в 1969 году. Закончила Новосибирский медицинский институт по специальности «педиатр». С 2010 года Анна Терешкова работала начальником отдела, затем директором филиала «Сибирский центр современного искусства» краеведческого музея, с 2012 года — директором Сибирского филиала госучреждения культуры «Государственный центр современного искусства». С 2014 года занимала должность начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. В 2019 году она переведена на пост заместителя мэра.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал заявление об увольнении по собственной инициативе, в связи с выходом на пенсию, заместителя мэра Геннадия Захарова. Чиновник работал в муниципалитете с 2014 года. Несколькими днями ранее глава города подписал распоряжения об увольнении начальника управления по организационному обеспечению деятельности мэра Новосибирска Анны Мироновой и начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска Сергея Кудрявцева. Оба ушли по собственной инициативе.