Стоимость полиса ОСАГО подорожала в среднем на 1.5 тысячи в Новосибирской области

За 9 месяцев 2023 года автолюбители Новосибирской области купили 572 тыс. полисов ОСАГО и заплатили за них более 4,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем страховых премий вырос на треть, тогда как количество заключенных договоров — только на 9%. Это говорит о том, что новосибирским водителям «автогражданка» обходилась дороже — средняя стоимость полиса выросла с 7 до 8,5 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

— На стоимость ОСАГО повлияли санкции, из-за которых подорожали автозапчасти и стоимость ремонта. Дороже стали и сами автомобили, причем как новые, так и подержанные. Есть и локальная причина — рост числа «автоподставщиков», что часто делает ОСАГО малоприбыльным и вынуждает страховые компании увеличивать стоимость этих полисов, чтобы покрывать убытки и продолжать работать в сегменте «автогражданки», — пояснили в Сибирском ГУ ЦБ.

С января по сентябрь этого года страховщики выплатили компенсации по 35,5 тыс. страховых случаев на общую сумму 4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, размер компенсации вырос почти на четверть, до 113 тыс. рублей.

Как ранее сообщал Российский союз автостраховщиков, миграция мошенников ОСАГО в Новосибирскую область началась в 2016 году. В последние годы регион постоянно попадает в «красную зону» по мошенничеству на сегменте автогражданки.

Ранее редакция сообщала о предупреждении страховщиков: полисы ОСАГО в регионе могут стать менее доступными из-за роста страховых мошенничеств.