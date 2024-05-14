За мошенничество с земельными участками задержали 7 человек в Новосибирске

Семь жителей Новосибирска и области были задержаны по подозрению в мошенничестве с землёй. Возраст задержанных — от 54 до 58 лет.

– Обвиняемые, установив бесхозные участки на территории Калининского района города Новосибирска, изготовили на них подложные правоустанавливающие документы, свидетельствующие о принадлежности земельных участков обвиняемым по праву фактического пользования, якобы возникшего у них до вступления в законную силу Земельного кодекса РФ, – говорится в сообщении СК по Новосибирской области.

С 2020 по 2023 год подозреваемые оформили на себя девять муниципальных земельных участков. В результате их действий был нанесён ущерб на сумму более 13 миллионов рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее редакция сообщала о том, что вынесен приговор коммерсанту за мошенничество со строительством детского сада в Чанах.