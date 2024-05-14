За мошенничество с земельными участками задержали 7 человек в Новосибирске

Семь жителей Новосибирска и области были задержаны по подозрению в мошенничестве с землёй. Возраст задержанных — от 54 до 58 лет.
– Обвиняемые, установив бесхозные участки на территории Калининского района города Новосибирска, изготовили на них подложные правоустанавливающие документы, свидетельствующие о принадлежности земельных участков обвиняемым по праву фактического пользования, якобы возникшего у них до вступления в законную силу Земельного кодекса РФ, – говорится в сообщении СК по Новосибирской области.
С 2020 по 2023 год подозреваемые оформили на себя девять муниципальных земельных участков. В результате их действий был нанесён ущерб на сумму более 13 миллионов рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества.
Ранее редакция сообщала о том, что вынесен приговор коммерсанту за мошенничество со строительством детского сада в Чанах.
Источник фото: МВД по Новосибирской области в Телеграм
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