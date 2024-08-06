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В Новосибирской области выросло финансирование социальной поддержки и транспорта

  • 06/08/2024, 09:22
В Новосибирской области выросло финансирование социальной поддержки и транспорта
В частности, расходы областного бюджета за первое полугодие 2024 года профинансированы на сумму 134,9 млрд рублей, что превышает расходы аналогичного периода прошлого года на 11,8 млрд рублей.

Рост налоговых поступлений в бюджет региона, увеличение финансирования приоритетных направлений расходов – отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за первое полугодие 2024 года рассмотрен 5 августа в ходе заседания правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова.

По словам и.о. министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Константина Дуплякина, за вышеуказанный период по сравнению с аналогичным периодом минувшего года выросло фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов, что в итоге составило 116,3 млрд рублей. Также увеличились поступления налогов на доходы физлиц (НДФЛ), совокупный доход, на имущество организаций и акцизы.

В документе, рассмотренном правительством Новосибирской области, отмечается, что расходы областного бюджета за первое полугодие текущего года профинансированы на сумму 134,9 млрд рублей, что превышает расходы аналогичного периода прошлого года на 11,8 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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