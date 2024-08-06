Новосибирская область в списке аутсайдеров по доле дорог, не соответствующих нормативам

Аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг» изучили данные службы федеральной статистики по динамике «доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям» с 2014 по 2023 год.

Новосибирская область вошла в рейтинг аутсайдеров на пути приведения дорог в регионе к действующим нормативам, констатировали в агентстве. Область оказалась на 6 месте: рост доли не соответствующих нормативам автодорог составил 263,7%. В Томской области рост доли составил 174,4%. В списке аутсайдеров регион оказался на 9 месте.

В ноябре 2023 года Контрольная-счетная палата Новосибирской области выявила, что число дорог, которые соответствуют нормативам, в регионе составляет 29,3%, а не 44,97% по официальной статистике. Об этом на комитете по транспорту регионального парламента сообщил аудитор Василий Круковский. Заместитель главы регионального Минтранса Игорь Миллер заявил, что расхождение данных КСП и официальной статистики связано с разными подходами к оценке ненормативного состояния.

Дорожный эксперт «Народного фронта» Александр Стефанов считает, что место региона в рейтинге — следствие трех вопросов, на которые новосибирские общественники не могут получить ответы уже много лет.

Первое и ключевое — статистика на протяжении долгого времени берется с потолка, говорит эксперт.

— То есть положенной по закону диагностики по дорогам, за исключением федеральной сети, практически не делается, паспортизация не выполняется, система СКДФ (контроля дорожных фондов) не имеет требуемых данных и зачастую недостоверна, показатели буквально рисуются. При этом идет чехарда с объектом статистики, — перечисляет Стефанов. — В Новосибирске делают диагностику только на агломерационной сети и только в рамках нацпроекта БКАД, то есть по двум показателям: ровность и наличие дефектов. Это менее 500 км дорог из более чем 3000 км, расположенных на территории города. Но даже на этих 500 км не оцениваются такие параметры, как организация движения (знаки, ограждение, разметка и пр.), уклоны и водоотведение, прочность основания и т.д.

По словам эксперта, по остальной дорожной сети за пределами нацпроекта действует порядок, установленный федеральным законодательством и ГОСТами. Есть приказ Минтранса РФ №288 от 7 августа 2020, который определяет порядок диагностики, и все владельцы дорог обязаны им руководствоваться, чтобы формировать статистические данные.

— Особенностью национального проекта является то, что приемку вновь отремонтированных дорог осуществляют по ГОСТу, устанавливающему требования к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. То есть он устанавливает нижний предел требований к дорогам. Если ГОСТ не соблюдается, дорога представляет опасность для водителей и пешеходов. Это является административным правонарушением, а значит, прокуратура и ГАИ могут выписывать протоколы и штрафовать владельцев дорог, — комментирует Стефанов.

Получается, критерии оценки, которых достигают в ходе ремонтов, находятся на минимальном из всех возможных уровней.

— Международный индекс для приемки дорог после ремонта составляет 2,2–2,4 единицы. Когда мы оцениваем дороги после ремонта в рамках нацпроекта БКАД, то берем за основу индекс 4,5–5. Это нижний предел, после которого дорога по ровности является угрожающей безопасности дорожного движения! На мой взгляд нелогично принимать по нижней ватерлинии дороги после ремонта, — заявляет Александр Стефанов. — То же самое касается дефектов. ГОСТом установлена площадь и глубина ям. Если она меньше, чем в ГОСТе, то дорога статистически считается нормативной. Я бы понял, если бы с таким критерием подходили к дорогам, которые эксплуатируются не один год. Но мы его используем для оценки только отремонтированных дорог! Так и определяются статистические показатели. Это в корне неправильно.

Собеседник Infopro54 также отметил, что в России в целом и в Новосибирской области в частности существенно, системно, продолжительное время идет недофинансирование работ по содержанию, не обеспечивается сохранность дорог, наблюдается недофинансирование по ремонтам. При этом одновременно «ставятся и выполняются задачи по приросту протяженности дорог в нормативе»…

— Когнитивный диссонанс это вызывает, похоже, только у меня. На всех уровнях управления вопросы ни у кого не возникают… — резюмирует Стефанов.

Ранее редакция сообщала о том, что новые ГОСТы обяжут власти синхронизировать строительство дорог и жилья в Новосибирске.