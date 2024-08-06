Рекламодателям

Новосибирская область в списке аутсайдеров по доле дорог, не соответствующих нормативам

  • 06/08/2024, 09:10
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская область в списке аутсайдеров по доле дорог, не соответствующих нормативам
По этому параметру регион оказался на 6 месте в стране.

Аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг» изучили данные службы федеральной статистики по динамике «доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям» с 2014 по 2023 год.

Новосибирская область вошла в рейтинг аутсайдеров на пути приведения дорог в регионе к действующим нормативам, констатировали в агентстве. Область оказалась на 6 месте: рост доли не соответствующих нормативам автодорог составил 263,7%. В Томской области рост доли составил 174,4%. В списке аутсайдеров регион оказался на 9 месте.

В ноябре 2023 года Контрольная-счетная палата Новосибирской области выявила, что число дорог, которые соответствуют нормативам, в регионе составляет 29,3%, а не 44,97% по официальной статистике. Об этом на комитете по транспорту регионального парламента сообщил аудитор Василий Круковский. Заместитель главы регионального Минтранса Игорь Миллер заявил, что расхождение данных КСП и официальной статистики связано с разными подходами к оценке ненормативного состояния.

Дорожный эксперт «Народного фронта» Александр Стефанов считает, что место региона в рейтинге — следствие трех вопросов, на которые новосибирские общественники не могут получить ответы уже много лет.

Первое и ключевое — статистика на протяжении долгого времени берется с потолка, говорит эксперт.

— То есть положенной по закону диагностики по дорогам, за исключением федеральной сети, практически не делается, паспортизация не выполняется, система СКДФ (контроля дорожных фондов) не имеет требуемых данных и зачастую недостоверна, показатели буквально рисуются. При этом идет чехарда с объектом статистики, — перечисляет Стефанов. — В Новосибирске делают диагностику только на агломерационной сети и только в рамках нацпроекта БКАД, то есть по двум показателям: ровность и наличие дефектов. Это менее 500 км дорог из более чем 3000 км, расположенных на территории города. Но даже на этих 500 км не оцениваются такие параметры, как организация движения (знаки, ограждение, разметка и пр.), уклоны и водоотведение, прочность основания и т.д.

По словам эксперта, по остальной дорожной сети за пределами нацпроекта действует порядок, установленный федеральным законодательством и ГОСТами. Есть приказ Минтранса РФ №288 от 7 августа 2020, который определяет порядок диагностики, и все владельцы дорог обязаны им руководствоваться, чтобы формировать статистические данные.

— Особенностью национального проекта является то, что приемку вновь отремонтированных дорог осуществляют по ГОСТу, устанавливающему требования к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. То есть он устанавливает нижний предел требований к дорогам. Если ГОСТ не соблюдается, дорога представляет опасность для водителей и пешеходов. Это является административным правонарушением, а значит, прокуратура и ГАИ могут выписывать протоколы и штрафовать владельцев дорог, — комментирует Стефанов.

Получается, критерии оценки, которых достигают в ходе ремонтов, находятся на минимальном из всех возможных уровней.

— Международный индекс для приемки дорог после ремонта составляет 2,2–2,4 единицы. Когда мы оцениваем дороги после ремонта в рамках нацпроекта БКАД, то берем за основу индекс 4,5–5. Это нижний предел, после которого дорога по ровности является угрожающей безопасности дорожного движения! На мой взгляд нелогично принимать по нижней ватерлинии дороги после ремонта, — заявляет Александр Стефанов. — То же самое касается дефектов. ГОСТом установлена площадь и глубина ям. Если она меньше, чем в ГОСТе, то дорога статистически считается нормативной. Я бы понял, если бы с таким критерием подходили к дорогам, которые эксплуатируются не один год. Но мы его используем для оценки только отремонтированных дорог! Так и определяются статистические показатели. Это в корне неправильно.

Собеседник Infopro54 также отметил, что в России в целом и в Новосибирской области в частности существенно, системно, продолжительное время идет недофинансирование работ по содержанию, не обеспечивается сохранность дорог, наблюдается недофинансирование по ремонтам. При этом одновременно «ставятся и выполняются задачи по приросту протяженности дорог в нормативе»…

— Когнитивный диссонанс это вызывает, похоже, только у меня. На всех уровнях управления вопросы ни у кого не возникают… — резюмирует Стефанов.

Ранее редакция сообщала о том, что новые ГОСТы обяжут власти синхронизировать строительство дорог и жилья в Новосибирске.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

99

Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог дороги Новосибирска


Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Информация выходит в публичную плоскость и несет необратимые риски, в том числе репутационные.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
ХК «Сибирь» заключил контракт с Максимом Карповым
6/08/24 10:15
Спорт
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на полицейских в Новосибирске
6/08/24 9:42
Общество Происшествия
В Новосибирской области выросло финансирование социальной поддержки и транспорта
6/08/24 9:22
Власть
Новосибирская область в списке аутсайдеров по доле дорог, не соответствующих нормативам
6/08/24 9:10
Власть Город Общество
Трансформация и консолидация рынка МФО
6/08/24 9:00
Бизнес Рынки
Бывший прокурор района назначен на должность замминистра природы НСО
5/08/24 20:52
Власть Отставки и назначения
ИТ-разработки, направленные на развитие города, представили в Новосибирске
5/08/24 19:39
Бизнес Власть
Крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области сократили платежи в бюджет
5/08/24 19:30
Бизнес Власть Финансы
Четыре грузовика и 6 тонн бахчевых отобрали у мигрантов-торговцев в Новосибирске
5/08/24 18:30
Право&Порядок
Из торгового центра «Континент» хотят выселить китайский рынок
5/08/24 18:15
Бизнес Право&Порядок
Вещи принцессы Укока, найденные при ее захоронении, могут забрать из Новосибирска
5/08/24 17:37
Наука
«Отмутузим всей деревней»: дорожный знак с угрозами для нарушителей ПДД появился в Новосибирской области
5/08/24 17:30
Общество
В Бердске устранили последствия повреждения ЛЭП
5/08/24 17:15
Общество
В Новосибирске изменилось время работы зоопарка
5/08/24 17:00
Общество
Молодожены устроили свадьбу в стиле ВДВ в Новосибирске
5/08/24 17:00
Общество
На границе Новосибирской области и Алтайского края открыли зону отдыха для автотуристов
5/08/24 16:45
Бизнес Общество Туризм
Избиение подростка в Новосибирске взял на контроль Александр Бастрыкин
5/08/24 16:30
Право&Порядок
Поклонник фюрера из Бердска заплатит за любовь к нацизму 350 тысяч рублей
5/08/24 16:00
Право&Порядок
«Он уже покупает чемоданы»: мигрант-мажор, сбивший двух подростков под Новосибирском, может сбежать от следствия
5/08/24 15:56
Право&Порядок
Прокуратура добилась установки фонарей на трассе под Новосибирском
5/08/24 15:45
Право&Порядок
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
1 % за эквайринг: бизнес тоже может получать кешбэк!
6/08/24 9:00
Сибиряки могут удвоить свои проценты по вкладам за полгода
5/08/24 9:00
«Россети Новосибирск» выявили хищение электроэнергии почти на 600 млн рублей
2/08/24 9:30
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам
2/08/24 9:22
Анастасия Агафонова вошла в Топ-5 рейтинга руководителей подразделений premium banking
30/07/24 15:12
Новосибирские энергетики помогли коллегам восстановить линию 110 кВ в Омской области
30/07/24 9:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска