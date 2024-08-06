Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на полицейских в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после массовой драки, произошедшей в Первомайском районе Новосибирска 4 августа. В потасовке между двумя группами людей пострадали сотрудники полиции.

Экипажи ППС и ДПС прибыли по сообщению о конфликте между несколькими мужчинами. Когда полицейские пресекли действия нарушителей, в дело вмешались женщины. Одна из них несколько раз ударила сотрудника ППС, а затем распылила в него баллончик.

Дебоширов доставили в отдел и за неповиновению требованиям правоохранительных органов составили на них протоколы.

— Происходящее зафиксировано на видео. По данному факту проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю регионального СК возбудить уголовное дело и представить доклад, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о воскресном конфликте в Первомайском районе. По словам очевидцев, мужчина в компании двух девушек громко ругался с группой цыган. Словесная ссора переросла в массовую драку. Участники конфликта бросали друг в друга стеклянные бутылки и размахивали ножом. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить буянов, но те оказали сопротивление.