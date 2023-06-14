В Новосибирской области выросло количество детей -алкоголиков

В Новосибирской области, количество подростков с официально подтвержденным алкоголизмом выросло на 18,2%, сообщили в региональном минздраве. Врачи-наркологи утверждают, что детский алкоголизм связан в основном с алкогольными коктейлями.

— Слабоалкогольный сильногазированный напиток» подростки воспринимают как почти безвредный лимонад. Но вреда от него больше, чем от крепкого алкоголя: сладкая жидкость легче пьется и доставляет больше удовольствия. Благодаря углекислому газу в слабоалкогольном коктейле молекулы этанола всасываются в кровь еще в ротовой полости и попадают в мозг быстрее, — уточняют в минздраве.

Наркологи подчеркивают, что у детей алкоголизм переходит в хроническую фазу за один год, тогда как у взрослых этот процесс занимает 5-10 лет. Первый раз попробовать алкоголь ребенок может как в 10, так и в 18 лет, все зависит от семьи и окружения.

В Минздраве уточнили, что не могут предоставить информацию по точному количеству подростков, страдающих алкоголизмом в регионе. Однако, согласно статистики за 2021 год, диагноз «алкоголизм» был зарегистрирован у 11 несовершеннолетних – из них впервые выявленных трое. В структуре общей заболеваемости за 2021 год в Новосибирской области зарегистрировано 476 несовершеннолетних с наркологической патологией. Количество отравлений алкоголем – выросло в четыре раза.

Ранее редакция рассказывала о массовом отравлении слабоалкогольным напитком Мистер Сидр.