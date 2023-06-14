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Где малому бизнесу получить финансирование под 10 % годовых

  • 14/06/2023, 09:00
Компании МСБ могут получить финансирование под 10 % годовых

Банк ЛевобережныйКредиты для малого и среднего бизнеса набирают популярность. По данным Центробанка, количество предпринимателей, оформивших кредит ежемесячно растёт. Так, в марте 2023 года более 216 тысяч организаций и ИП оформили около 256 тысяч кредитов. Это в 1,3 раза больше, чем в аналогичный период.

Банк «Левобережный» предлагает кредит малому и среднему бизнесу до 60 млн рублей под 10 % годовых до 5 лет. Воспользоваться предложением «Попади в десятку» могут новые клиенты; организации, у которых отсутствуют кредиты в Банке «Левобережный»; а также компании, имеющие расчетный счет в банке.

«Предприниматели используют кредит, как эффективный инструмент для развития своего бизнеса. Деньги можно направить на любые цели — это пополнение оборотных средств, инвестиции или рефинансирование кредитов в других банках. — Объясняет Елена Новак, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Банка «Левобережный». — Мы предоставляем кредитные средства в любой форме на выбор клиента: кредит, кредитная линия с лимитом выдачи и кредитная линия с лимитом задолженности».

В качестве залога принимается жилая, коммерческая и производственная недвижимость, автотранспорт или поручительство фонда развития малого и среднего предпринимательства.

Также при оформлении кредита можно подключить овердрафт до 500 000 рублей с льготным периодом на 2 месяца. Договор овердрафта открывается по кнопке в ОНЛАЙН-офисе либо в отделении банка по заявлению. Активация договора овердрафта доступна в течении 12 месяцев после выдачи кредита.

Специальное предложение действует до 1 сентября 2023 года. Подать заявку на кредит можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или в офисах Банка «Левобережный». Подробнее по телефону 8-800-3333-555.

Кредит доступен МСБ со средней годовой выручкой на заемщика (по данным официальной отчетности) до 2 млрд. руб. Сумма кредита до 60 млн.руб. Срок — до 60 месяцев. Процентная ставка — 10% годовых. Дневная ставка, % от суммы кредита за 1-й день кредитования/по КЛЗ — единовременная комиссия, % от суммы лимита: 0,5% для клиентов, у которых нет расчетного счета в банке; 1% для клиентов, у которых есть расчетный счет в банке, нет кредитов. Отсрочка погашения основного долга — от 3 месяцев до 6 месяцев, возможно до 12 мес. на цели инвестиции. Обязательное условие: недвижимость — не менее 50% в структуре залога (жилая/коммерческая/производственная). Может быть не обеспечено залогом не более 5 млн руб., но не более 50%. При использовании бланкочасти процентная ставка увеличивается на 0,5 п.п.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: ru.freepik.com — pressfoto

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : малый бизнес кредиты для бизнеса Банк Левобережный


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