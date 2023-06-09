Смертоносный Мистер Сидр был украден с полицейских складов

В ходе расследования причин массового отравления людей суррогатным сидром сотрудники правоохранительных органов установили, что спирт, содержащейся в напитке, был украден с ведомственного склада ГУ МВД, где хранился с 2012 года. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел РФ.

— За совершение хищений задержаны двое жителей города Самары, устанавливаются их сообщники, — сообщают в министерстве. — Кроме того, задержан сержант полиции, осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию.

Напомним, что в Самарской области выявлен 51 факт отравления людей напитком с суррогатным спиртом. Также факты отравления были зафиксированы в Удмуртии и Нижегородской области. В настоящее время, как сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник, количество отравившихся превысило сто человек.

Помимо задержания сержанта последствия массового отравления людей повлекли санкции в отношении правоохранителей рангами повыше. Министр Владимир Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова, в ближайшее время ожидается увольнение начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковника внутренней службы Александра Ремнева.

Ранее редакция сообщала, как на факт массового отравления суррогатом отреагировали депутаты.