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Смертоносный Мистер Сидр был украден с полицейских складов

  • 09/06/2023, 13:29
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Смертоносный Мистер Сидр был украден с полицейских складов
Это показало расследование по итогам массового отравления алкогольным напитком жителей российских регионов.

В ходе расследования причин массового отравления людей суррогатным сидром сотрудники правоохранительных органов установили, что спирт, содержащейся в напитке, был украден с ведомственного склада ГУ МВД, где хранился с 2012 года. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел РФ.

В регионах России ведутся поиски алкогольного напитка Мистер Сидр

В Новосибирской области ведутся поиски алкогольного напитка Мистер Сидр

Напомним, что в Самарской области выявлен 51 факт отравления людей напитком с суррогатным спиртом. Также факты отравления были зафиксированы в Удмуртии и Нижегородской области. В настоящее время, как сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник, количество отравившихся превысило сто человек.

За совершение хищений задержаны двое жителей города Самары, устанавливаются их сообщники, сообщают в министерстве.Кроме того, задержан сержант полиции, осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию.

Помимо задержания сержанта последствия массового отравления людей  повлекли санкции в отношении правоохранителей рангами повыше. Министр Владимир Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова, в ближайшее время ожидается увольнение начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковника внутренней службы Александра Ремнева.

Ранее редакция сообщала, как на факт массового отравления суррогатом отреагировали депутаты.

Фото: пресс-службы СК РФ

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Удмуртия Самарская область

Теги : хищение со склада Суррогатный алкоголь отравление ГУ МВД


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