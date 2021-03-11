В Новосибирской области выросло количество вакансий

Работодатели из региона чаще всего искали специалистов по продажам и из сферы информационных технологий; самый большой рост спроса произошел на специалистов профсфер «Государственная служба, некоммерческие организации» и «Добыча сырья», при этом сократился спрос на медиков. Наиболее дефицитные кадры в регионе – IT-специалисты, а сложнее всего найти работу в феврале было тем, кто только начинает свою трудовую деятельность и сотрудникам продаж. К таким выводам пришли аналитики hh.ru, проанализировав ситуацию с трудоустройством в Новосибирской области.

— Количество открытых вакансий в феврале 2021 года увеличилось на 8% по сравнению с январем. При этом динамика вакансий в Новосибирской области по отношению к февралю прошлого года составила +41%, — отмечают специалисты.

Для сравнения, в целом по России количество вакансий в феврале сократилось на 15% по сравнению с январем, и выросло на 37% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

— Столь высокий спрос на кадры в начале года нетипичен для рынка труда, обычно пик роста вакансий приходится на весенние месяцы, но уже с января мы наблюдаем растущую активность работодателей. В целом, это можно оценивать как позитивный тренд, который говорит о восстановлении экономики в регионе, — комментирует Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Она подчеркнула, что количество резюме в феврале в НСО не изменилось по сравнению с январем. По России в целом ситуация близкая – количество новых резюме выросло всего на 2%.

Чаще всего в феврале компании нанимали специалистов из профессиональных сфер «Продажи» (24% от общего числа вакансий в регионе), «Информационные технологии, интернет, телеком» (19%), «Производство» и «Строительство, недвижимость» (по 11%) и «Транспорт, логистика» (7%)

Наиболее активно в феврале искали работу молодые специалисты (16% от общего числа резюме в регионе), специалисты продаж (15%), сотрудники из профсферы «Транспорт и логистика» и административный персонал (по 8%), а также специалисты из сферы производства (6%).

Кроме того, в феврале по сравнению с январем наиболее заметно вырос спрос на специалистов профессиональных сфер «Государственная служба» (73%), «Строительство, недвижимость» (+16%), «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» и «Юристы» (по +15%), и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+13%). При этом за февраль упал спрос на специалистов из области «Страхование» (-7%) и «Медицина, фармацевтика» (-5%).

Средняя конкуренция среди соискателей Новосибирской области в феврале составила 3,4 резюме на вакансию. При этом, наиболее жесткая конкуренция за рабочие места в регионе наблюдается среди начинающих специалистов (в среднем, 9 кандидатов на вакансию).

Наиболее дефицитными кадрами остаются ИТ-специалисты (в среднем, всего один кандидат на вакансию), а также медики и сотрудники из профсферы «Строительство» (по 1,2 резюме на вакансию). Традиционно сохраняется серьезная нехватка рабочего персонала – на одну вакансию приходится в лучшем случае 1,4 резюме.