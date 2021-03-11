Назначен начальник отдела промышленности и предпринимательства

Руководителем департамента мэрии Новосибирска по промышленности, инновациям и предпринимательству назначен ранее занимавший должность начальника управления потребительского рынка департамента Виталий Витухин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. По информации мэрии, глава города уже подписал соответствующее распоряжение.

— Сегодня Виталий Геннадьевич проводит работу по реструктуризации департамента. Мы принимали ряд решений, в том числе, вместе с депутатами, чтобы несколько изменить акценты в работе департамента, прибавить интенсивности в работе по созданию положительного инвестиционного климата, привлечению в город инвестиций, больше заниматься инновациями. Поэтому сегодня проводится такая серьёзная перестройка работы департамента, — сообщил сегодня на пресс-конференции Анатолий Локоть.

По словам главы города, даже в результате кадровых изменений, мэрия будет продолжать реализацию проекта «Умные остановки».

— Проект остаётся актуальным, департамент намерен его реализовать, — говорит Анатолий Локоть.

Напомним, что предыдущий начальник департамента Александр Люлько написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию с 9 марта. В последнее время департамент неоднократно подвергался критике со стороны предпринимательского сообщества и депутатского корпуса горсовета в части реализации в Новосибирске проекта «Умные остановки». Так, по итогам заседания нескольких профильных комиссий горсовета, департаменту был поставлен «неуд» по работе в данном направлении, а вскоре после этого было объявлено о предстоящей реорганизации ведомства. Вскоре департамент покинул начальник управления предпринимательства и инвестиционной политике Максим Леоненко.

По информации мэрии Новосибирска, Виталий Витухин родился в 1967 году в Новосибирске, в 1992 году окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «инженер-механик», в 2009 году — Сибирскую академию государственной службы. работал в МП «Экзотиктур», НПЦ «Адалит», ООО «Ювелирный центр «Адалит-96». С 1999 по 2015 годы — генеральный директор ЗАО «Новосибирский ювелирный завод «Адалит». В 2015–2017 годы — заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений — начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска. С 2017 по 2021 год Виталий Витухин занимал должность заместителя начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства – начальника управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска.