Сквер на Демакова внес разлад и в руководство НАИР

По мнению члена совета директоров АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития» (НАИР), экс-главы управления архитектуры мэрии Новосибирска Виталия Столбова, цена за участок под предполагаемое строительство досугового центра в 154,2 млн рублей сильно занижена. Он поясняет, что по этой причине в конце прошлого года голосовал против при принятии решения о реализации участка площадью 23,4 тысячи кв. м по такой стоимости частной компании ООО «Городок». Об этом на своей странице в соцсети с согласия Виталия Столбова сообщила депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (независимая).

— Голосую «против», — передает мнение экс-чиновника Пинус. — По причине заниженной цены, не соответствующей рыночной стоимости земельного участка, и по причине высокой социальной значимости отчуждаемого имущества, необходимого для реализации вопросов местного значения городского округа.

Как уже сообщалось, Виталий Столбов покинул свой пост в мэрии в начале декабря 2020 года. Поводом послужила скандальная ситуация с генпланом и напряженные отношения с «высшим командным составом» руководства муниципалитета.

Однако, как сообщает Наталья Пинус, совет директоров НАИР, возглавляемый действующим чиновником мэрии — начальником департамента земельных и имущественных отношений Георгием Жигульским, большинством голосов утвердил реализацию участка именно по указанной стоимости.

Напомним, что на части земельного участка, ранее занимаемого рынком (в настоящее время там пустырь), ООО «Городок» по согласованию с мэрией Новосибирска намерено построить досуговый центр. Мэр Анатолий Локоть объяснял заниженную стоимость тем, что, вложив большие средства, компания-частник будет отыгрывать их назад посредством уже жилого строительства. В то же время жители Советского района настаивают, что сквер должен занимать всю территорию участков.

Напомним, что Георгий Жигульский в последнее время неоднократно оказывался в центре скандалов. В частности, по мнению ряда городских политиков и общественников, именно Жигульский «прикрывал» наиболее злостных должников арендаторов земли, представителей строительного бизнеса. Еще одна скандальная история с участием чиновника связана с разрешением на реализацию по заниженной цене частной компании нескольких легковых автомобилей, находящихся в муниципальной собственности, информация о чем в конце прошлого года обнародовали депутаты горсовета от фракции КПРФ.