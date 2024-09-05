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В Новосибирской области высокими темпами идёт обновление парка общественного транспорта

  • 05/09/2024, 13:15
В Новосибирской области высокими темпами идёт обновление парка общественного транспорта
На сегодня общая его численность в регионе составляет около 2700 единиц, 60% из которых сконцентрированы в областном центре.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что за последние пять лет было обновлено беспрецедентное количество троллейбусов, автобусов и трамваев.

— При поддержке областного Правительства на территории Новосибирской области с 2018 года обновлено 606 единиц автомобильного транспорта. Кроме того, для работы по маршрутам Новосибирска с 2023 года начата работа по обновлению троллейбусного парка. При поддержке Правительства Новосибирской области закуплено 258 троллейбусов на автономном ходу, то есть, эти троллейбусы могут ездить без зарядной инфраструктуры. Также порядка 52 трамваев мы обновили в течение трёх лет, включая этот год. Ещё 60 трамваев ждёт реконструкция – это разборка до трамвайной тележки, установка нового вагона. В итоге порядка 112 практически новых трамваев будет курсировать по нашим дорогам, — отметил министр.

Обновление транспорта проходит по нескольким программам. Так, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» для Новосибирска за последние несколько лет приобрели 58 троллейбусов с автономным ходом типа «Горожанин». Еще 200 аналогичных транспортных средств поставляется по договору лизинга.

Новая техника в состоянии проехать до 20 км без подключения к контактной сети и стала удобнее для самих пассажиров. Также в новом общественном транспорте предусмотрена система видеонаблюдения, тревожная кнопка и кнопка вызова для водителя.

Немаловажно, что общественный транспорт становится доступным для маломобильных граждан. Например, все автобусы в столице Сибири низкопольные либо полунизкопольные, кроме того, есть специальная кнопка вызова, чтобы водитель мог выйти и опустить пандус, по которому в транспортное средство можно заехать на коляске.

Также на средства специального казначейского кредита приобретено 206 единиц техники для сельских территорий.

Наряду с этим, продолжается работа по обновлению трамваев: восстанавливаются эксплуатируемые трамвайные тележки и на них устанавливаются новые кузовы.

Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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