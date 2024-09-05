Прокуратура проверила готовность Новосибирска к отопительному сезону

Правоохранители проверили готовность к отопительному сезону ресурсоснабжающих и управляющих организаций Новосибирска.

У ТЭЦ были выявлены многочисленные течи, свищи на трубопроводах, отсутствие действующих экспертиз промышленной безопасности. Гендиректору АО «СГК-Новосибирск» внесено 3 представления, их исполнение на контроле прокурора.

Также ООО «НТСК» проведет капитальный ремонт теплосетей по ул. С. Гвардейцев, ул. Невельского, ул. Пермитина. Завершить работы планируется до начала отопительного сезона.

У ресурсоснабжающих организаций установлены факты непроведения технического освидетельствования тепловых сетей, отсутствия паспортов, запасов резервного топлива, тепловой изоляции.

– Всего по результатам проверок прокуроры выявили более 220 нарушений, внесли свыше 50 представлений, возбудили 5 дел об административных правонарушениях, объявили более 50 предостережений о недопустимости срыва отопительного сезона, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, когда в Новосибирске потеплеют батареи.