«Поздравляю диаспору с победой»: автоинспектора Гусева, оправданного за смерть Векила Абдуллаева увольняют из МВД (продолжение)

Мы продолжаем рассказывать громкую историю опального автоинспектора Александра Гусева, который хочет служить честно, но каждый раз сталкивается с коррупцией и давлением со стороны своего руководства. В первой части мы писали о том, как МВД наказало проверяющих ГАИ инспекторов и на время оставило в покое Александра.

Сейчас в Мошковском отделе полиции происходят очень странные события. Начальство, по словам, гаишника готово закрывать глаза на нарушения закона и требует от подчиненных не цепляться к удобным для них людям.

Это не взятка, это — водка

Очень сложно оставаться на службе порядочным и честным, а также действовать по закону. За период молчания у Гусева произошло несколько событий, которые снова не устроили его вышестоящее начальство.

― Я несу службу, останавливаю человека ― местного предпринимателя по имени Денис на Тойоте «Лэнд Крузер-200». Автомобиль тонированный с лобовыми и боковыми стеклами, установлены железные трубы, которые не предусмотрены конструкцией. У него при себе не было документов, а именно водительского удостоверения. Ну и, соответственно, присутствовала тонировка. В процессе общения данный предприниматель Денис, у которого имеется магазин на улице Дубровинская в Мошково, мне пояснил, что он в принципе не возит с собой документы, потому что якобы он кормит местное руководство МВД и ГИБДД. Ну, я, соответственно, ему не поверил, потому что у нас люди, как обычно, любят припугнуть и преподнести себя в таком свете, что он такой всемогущий. В итоге были приняты меры к составлению протоколов в отношении данного человека. И он мне сказал, что я об этом пожалею, он поднимет все связи и меня с органов внутренних дел уберут. Я ему просто объяснил, что после 2021 года мне уже ничего не страшно. Нарушитель требования тонировки исполнил частично. Через определенный промежуток времени я опять остановил этого человека. Опять присутствовала тонировка на лобовом стекле, которую он сразу же, когда я его остановил, быстро оторвал, чтобы я не успел замерить прибором. Ну и также присутствовали железные обвесы, которые не вписаны были в документы. То есть, соответственно, за это я выписал ему штраф. На этом все должно было закончиться, все было составлено согласно законодательству. Но затем ко мне обратился начальник уголовного розыска Суриков Василий, который сказал следующее: «Вот ты Дениса тут за тонировочку остановил, не разрешаешь ему тонированным ездить, я вот понимаю. Я сам хочу тонированным ездить, но мне нельзя. А вот этот человек хороший, ему нужно позволить это все». Я говорю: «Ну зачем он будет выделяться? Почему он должен ездить тонированный, а другие люди будут соблюдать законодательство?» И когда он мне пояснил причину того, о чем он просит, я немножко, минут, наверное, пять точно был в ступоре и не знал даже вообще, что ответить и думал, что такое может быть только в кино. Он пояснил мне следующее: данный предприниматель без всяких проблем продает по ночам крепкие алкогольные напитки, то есть когда чего-то у Василия не хватает, ну и у других якобы сотрудников, он без проблем там все покупает. Поэтому нужно человеку этому как-то помочь, чтобы он передвигался с тонировкой и с другими нарушениями и не обращать внимания на него. Когда я со ступора вышел, я сказал: «Знаешь, Василий, ты должен эту продажу крепкого спиртного алкоголя пресекать на корню в ночное время суток после 22 часов. А ты открыто говоришь, что ты об этом знаешь, и тебя это положение дел устраивает, и ты не принимаешь никаких мер». Далее он разнервничался и сказал: «Потом не обижайся, если я стану начальником, если что-то пойдет у тебя не так в службе», ― вспоминает Александр.

Неприкосновенные нарушители

Предприниматель, снабжающий отдел крепкими алкогольными напитками в любое время суток, оказался не таким влиятельным, как другие нарушители.

Несколько раз Гусев умудрился остановить на дороге более значимую фигуру в системе МВД. Данные этого высокопоставленного сотрудника афишировать нельзя, так как он ведет оперативную деятельность. Условно Александр называет его как «гражданин Л».

― Этого гражданина Л я останавливал на дороге два раза на автомобиле Суббару «Форестер» с армянскими государственными регистрационными знаками, который не состоит на учете на территории РФ. За эти нарушения я собирался применить в отношении данного сотрудника меры административного воздействия, хотя он мне показывал удостоверение и говорил, что у него неприкосновенность. После того, как я убедил его, что неприкосновенности сотрудники полиции не имеют, попытался составить протокол. Но этот сотрудник сделал звонок и через 5-6 минут мне по мессенджеру позвонил начальник местной полиции Иванов. Он мне пояснил, что данный оперативный сотрудник имеет право использовать машину с армянскими номерами, так как постоянно находится на служебном задании. Но в этом случае у полицейского должна быть соответствующая бумага о невозможности проверки документов. Кроме того, я видел, что данный гражданин находится в автомобиле со своей семьей, никаких оперативников там не было. Иванов дал мне указание не применять меры административного воздействия в отношении этого нарушителя. Через какое-то время я опять остановил эту машину, и гражданин Л снова пытался меня убедить в своей неприкосновенности. История повторилась: подполковник Иванов повторил свои указания о не привлечении к ответственности. После этих указаний мне пришлось удалить со своего телефона приложение с мессенджером, чтобы мне в дальнейшем такие звонки поступали по обычной связи и могли стать доказательством. Все эти события были зафиксированы на два прибора «Дозор». Это специальные видеорегистраторы. После этого именно данные приборы запретили к выдаче. У них каким-то образом отломались прищепки для ношения на одежде и использовать их теперь нельзя. Подозреваю, что это было сделано специально, чтобы ненужную кому-то информацию удалить, ― говорит автоинспектор.

Но на этом секретном гражданине Л злоключения Гусева не закончились. Следующим в списке стал еще один сотрудник, а точнее сотрудница.

Продолжение истории читайте на нашем сайте через несколько часов.

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