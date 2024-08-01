«Женщина, Вы что творите?!»: многодетная мать пыталась скинуть с балкона 4 этажа двухлетнего сына

Удачное стечение обстоятельств сохранило жизнь маленькому ребенку и не позволило матери совершить самый страшный поступок.

Эта история произошла в последних числах июля в городе Новоалтайске. Многодетная семья приехала в гости к родственникам из Республики Алтай. Супруги и четверо детей хорошо проводили время, но в какой-то момент между мужем и женой возник конфликт. Женщине не понравилось, что ее спутник пригубил немного алкоголя. После словесной перепалки мать схватила двухлетнего сына и убежала на балкон. Держа ребенка за ноги, она свесила его вниз с 4 этажа и угрожала скинуть, если муж продолжит выпивать.

― Ребенок истошно закричал. На шум отреагировал сосед из дома напротив. Он посмотрел в окно и был в ужасе, ― рассказывают очевидцы.

Парень оказался не из робкого десятка. Он сразу достал мобильный телефон, чтобы зафиксировать происходящее на камеру для доказательств.

― Женщина, Вы что творите?! Я сейчас поднимусь, блин*(заменена ненормативная лексика – прим. Редакции), ― кричит невольный оператор за кадром.

Все это время ребенок изворачивается и громко плачет. Неизвестный герой через секунды уже бежит по лестнице вниз, и съемка прерывается.

А дальше все происходило, как в кино. Спаситель забежал в квартиру на 5-м этаже, спустился по балкону к неадекватной мамаше. Та уже поняла, что довести свой страшный план до конца у нее не получится и кинулась в бега.

Прохожие к этому времени успели вызвать полицию и Росгвардию. Сибирячку удалось сразу же задержать.

К счастью, этот жуткий перфоманс не причинил вреда здоровью малыша.

Теперь с неуравновешенной 37-летней многодетной матерью будет разбираться следствие.

― Новоалтайским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего», ― прокомментировали в СК региона.

Следователи сразу же озаботились судьбой ребятишек. Органами опеки четверо детей были оперативно изъяты и помещены в реабилитационный центр. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сибирячку заключили под стражу.