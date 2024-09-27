В Новосибирской области выявлено более 200 преступлений в автостраховании

За восемь месяцев 2024 года в органы внутренних дел Новосибирской области поступило 209 сообщений о преступлениях в сфере автострахования.

По данным проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», самыми популярными сценариями автоподстав в регионе являются спровоцированное или сымитированное ДТП,

намеренное причинение повреждений транспортному средству и ложный угон автомобиля. Также новосибирские аферисты фальсифицируют обстоятельства страховых случаев: подменяют номерные знаки, детали и водителей авто.

Как рассказали во Всероссийском союзе автостраховщиков, в регионе выявлены потенциальные мошенники, которые за год становятся участниками 30-50 ДТП. Эксперты считают, что пока возбужденных уголовных дел на основе предоставленной страховщиками информации, недостаточно.

— В регионах, где правоохранительные органы не возбуждают уголовные дела по заявлениям страховщиков, мошенники чувствуют себя вольготно и продолжают организацию автоподстав ради страховых выплат, — комментирует ситуацию вице-президент ВСС Сергей Ефремов.

Он подчеркивает, что незаконные выплаты ведут к финансовым потерям страховых компаний.

— Сегодня в Новосибирской области страховщики по ОСАГО работают в убыток: на 100 полученных рублей выплачивают 111 рублей, причем за подставные аварии, а не реальные случаи на дороге. Это неизбежно повышает стоимость полиса для добропорядочных автомобилистов, поэтому активная работа правоохранителей критически необходима, — констатирует эксперт.

Напомним, с 2016 года регион находится в «красной зоне» по страховому мошенничеству. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), примерно с этого времени в регион начали мигрировать автоподставщики из других субъектов РФ. На август 2024 года регион находился на седьмом месте в России по частоте страховых случаев с ОСАГО, средняя выплата составляла 131 269 рублей (пятое место в РФ).

Кроме того, Новосибирская область находится на четвертом месте в стране среди регионов с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО. Количество оплаченных судебных решений за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го в Новосибирской области составило 2 619.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские депутаты поддержали повышение транспортного налога. Пока законопроект принят в первом чтении.