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Новосибирские депутаты поддержали повышение транспортного налога

  • 26/09/2024, 13:30
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские депутаты поддержали повышение транспортного налога
Пока законопроект принят в первом чтении.

О том, что в регионе планируют внедрить механизм ежегодного повышения ставки транспортного налога, стало известно на минувшей неделе в ходе заседания транспортного комитета регионального парламента. Минфин региона предложил привязать ставку к стоимости литра бензина. Для примера: в 2021 году сумма транспортного налога по самому распространенному в области автомобилю мощностью до 150 л.с. Lada Granta составляла 1136 рублей в год, то есть стоимость половины бака бензина. На данный момент полбака стоят 1256 рублей, то есть рост составляет 10,6%. По расчетам Минфина, за счет такой индексации, по сравнению с действующим нормативом, в бюджет региона дополнительно поступят 224 млн рублей.

Сегодня этот вопрос был вынесен на рассмотрение сессии Заксобрания.

— Мы говорим о повышении налога на 120-200 рублей в год для владельца транспортного средства, — отметил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко. — Если мы не хотим привязываться к стоимости бензина, который, благодаря мерам господдержки, с 2021 года рос темпами ниже, чем средний показатель инфляции, то можно обсудить другие ориентиры.

Депутаты разошлись в оценках целесообразности ежегодной индексации транспортного налога. Яков Новоселов напомнил, что в 2021 году при повышении транспортного налога в 1,5 раза ключевым аргументом был тот факт, что «деньги пойдут на ремонт дорог». Он подчеркнул, что, судя по состоянию дорог в городе и области, у автовладельцев могут возникнуть вполне логичный вопрос — куда ушли деньги.

— Кроме того, рост налога наложится на рост стоимости бензина, что подтолкнет рост инфляции, — заявил он.

Депутат Сергей Левшенков напомнил, что владельцы автотранспорта сейчас платят акцизы (21%), а также транспортный налог, утильсбор, растет стоимость полиса ОСАГО.

— Автомобиль скоро может стать не средством передвижения, а роскошью, — предупредил Левшенков. — Кроме того, исполнение бюджета 2023 года по расходам составило 89,9%, то есть мы не можем использовать даже те средства, которые есть, но хотим дополнительно нагружать новосибирцев.

Депутат Роман Яковлев также заявил о сомнительном качестве дорог, на состоянии которых не отразилось повышение транспортного налога в 2021 году.

— Кардинально ситуация не изменилась, несмотря на рост налога в 1,5 раза. Муниципалитеты по-прежнему жалуются, что нет денег на ремонт дорог. На мой взгляд, обоснование повышения транспортного налога «для решения ситуации с дорогами» — сомнительное, — подчеркнул Яковлев.

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов заявил, что сравнивать 2021 и 2024 год «неинтеллигентно».

— Мы ведем войну, область помогает военным частям. Это затраты. 100 рублей в год в казну области — это не так много. У граждан есть обязанность перед областью и государством, — уверен Панферов. — Я обращаюсь к фракции «Единая Россия»: давайте поддержим. Я уверен, что люди ни слова не скажут, если будут платить транспортный налог на 100 рублей больше. Давайте забудем о том, что в следующем году выборы и будем подходить к решению этого вопроса с государственной точки зрения.

Председатель транспортного комитета Валерий Ильенко предложил коллегам проголосовать за законопроект в первом чтении, но рассмотреть другие критерии индексации, помимо бензина.

При голосовании за ежегодную индексацию транспортного налога в Новосибирской области проголосовали 52 из 65 присутствовавших на сессии депутатов. На основе каких критериев будет проводиться индексация — депутаты планируют определиться к октябрьской сессии.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы задолжали 8 млрд в бюджет региона. Из них 1,1 млрд приходились на транспортный налог.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Повышение транспортного налога


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