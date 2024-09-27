Рекламодателям

Жители Малыгина написали коллективное письмо новосибирском губернатору

  • 27/09/2024, 15:30
Автор: Юлия Данилова
Жители Малыгина написали коллективное письмо новосибирском губернатору
Люди отказываются переезжать в маневренный фонд — не хотят менять квартиры на 6 кв метров в общежитии.

Жители Малыгинского микрорайона обратились с коллективным письмом к губернатору Новосибирской области, в котором говорится, что они категорически против переселении в маневренный фонд из-за аварийного состояния домов. Как пояснил Infopro54 председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов, письмо сегодня передано в приемную губернатора. Его подписали 40 человек.

— Один из подписантов, к сожалению, так и не дождался переезда. Сегодня умер, — добавил собеседник редакции.

Михайлов напомнил, что группа активистов уже несколько лет добивается нормализации ситуации в Хилокском треугольнике. В 2023 году дома, где проживают люди, были признаны аварийными, и мэрия предложила жителям переехать в манёвренный фонд — отдельные помещения в общежитиях. Жители отказались, и муниципалитет планировал выселить их через суд, но этот процесс остановило вмешательство прокуратуры.

В сентябре 2024 года мэрия приняла решение об увеличении площади Левобережного полигона для проведения работ по культивации. В итоге свалка приблизилась к домам граждан на расстояние до 150 метров. Люди вновь подняли вопрос об экстренном расселении домов, а муниципалитет вновь предложил им переехать в манёвренный фонд.

Общественники называют это категорически неприемлемым.

— Само по себе проживание в аварийных домах на Малыгинском жилмассиве по факту не несет угрозу жизни и здоровью граждан: аварийность является лишь предлогом для их немедленного переселения в маневренный фонд — взамен отдельных собственных квартир им готовы предоставить помещения из расчета 6 кв. метров на человека, при этом сроки получения комфортного жилья непонятны, — говорится в обращении. — Люди пенсионного возраста, которых в Малыгинском микрорайоне большинство, имеют право на достойную старость, им нужны гарантии, что они получат квартиры в собственность, а не закончат жизнь в общаге, тратя деньги на поддержание здоровья, подорванного в результате проживания возле свалки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске предлагают создать УК для управления аварийным жильем.

Фото предоставлено Светланой Федченко.

8

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Хилокский Расселение ветхого и аварийного жилья Левобережный полигон


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNatЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNb1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNpAЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfQЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNWaЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Юлия Буренкова: Регистрация товарного знака поможет обезопасить бизнес

Юлия Буренкова: Регистрация товарного знака поможет обезопасить бизнес

Защитить свой бренд и избежать неприятных ситуаций с претензиями третьих лиц поможет товарный знак.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Жители Малыгина написали коллективное письмо новосибирском губернатору
27/09/24 15:30
Власть Общество
В Новосибирской области выявлено более 200 преступлений в автостраховании
27/09/24 15:00
Страхование Транспорт
На год вводятся ограничения для транспорта на улице Кочубея в Новосибирске
27/09/24 14:30
Город
В Новосибирске придумали, как при помощи насекомых уничтожать пластик
27/09/24 14:00
Инновации
ПСБ в Новосибирске на четверть нарастил кредитование малого и среднего бизнеса региона
27/09/24 13:50
Финансы
Одеваемся теплее: пасмурная и холодная погода в выходные ожидается в Новосибирске
27/09/24 13:45
Общество
Победителем всероссийского конкурса стал педагог Игорь Соснин из Новосибирска
27/09/24 13:00
Образование
Ограничители высоты для фур сорвали на Хилокском в Новосибирске
27/09/24 12:45
Общество
Новосибирцы предпочитают покупать новые китайские автомобили
27/09/24 12:00
Общество
ХК «Сибирь» проиграл в матче «Автомобилисту» в Новосибирске
27/09/24 11:30
Спорт
Незаконный оборот огнестрельного оружия пресекли силовики в Новосибирской области
27/09/24 10:55
Право&Порядок
Федеральный Фонд развития территорий отметил успехи региона в восстановлении прав дольщиков
27/09/24 10:52
Власть
Андрей Травников поздравил НГУ с юбилеем
27/09/24 10:38
Власть
В МВД Новосибирска назвали причины увольнения экипажа автоинспектора Гусева
27/09/24 9:53
Право&Порядок
Себестоимость строительства жилья: предпосылок для снижения нет
27/09/24 9:20
Недвижимость Рынки
Суд обязал Минстрой области завершить детсады-долгострои
27/09/24 9:04
Бизнес Право&Порядок
Новосибирский «Вектор» изучает происхождение геморрагического клещевого энцефалита
26/09/24 19:00
Медицина Наука
Новосибирский вуз создал витрину передовых инженерных разработок
26/09/24 18:30
Бизнес Инновации
В Коченевском районе будут судить виновных за вред окружающей среде на 160 млн рублей
26/09/24 18:15
Бизнес Право&Порядок
Возмещение ущерба от преступлений экс-руководителя Новосибирского НИИТО требует прокуратура
26/09/24 17:45
Право&Порядок
Популярное
Более миллиона рублей долга погасил осужденный в Новосибирской области
27/09/24 12:30
Многодетной семье, заблудившейся в аэропорту Новосибирска, выплатили компенсацию за билеты
27/09/24 10:30
Загрязнение реки Обь в Новосибирске проверит прокуратура
26/09/24 18:00
Мигрант облапал и поцеловал 13-летнюю школьницу в Новосибирске
26/09/24 17:03
В Новосибирске легковушка врезалась в поезд
26/09/24 16:33
Клиент угнал автомобиль у таксиста в Новосибирской области
26/09/24 15:45
Новости компаний
Сибиряки наращивают объем накоплений второй год подряд
27/09/24 14:40
Разделяя, сохраняй: как в городах Сибири появляются эко-проекты и эко-объекты
27/09/24 10:24
«Россети Новосибирск» получили статус системообразующей территориальной сетевой организации
27/09/24 9:30
«Россети Новосибирск» реконструировали важную кабельную линию в левобережье Новосибирска
26/09/24 10:56
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером Всероссийского дня бега «Кросс нации»
23/09/24 9:00
Фаст-фуд, рестораны и гостиницы: где сибиряки все чаще используют кредитную карту
17/09/24 16:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска