Жители Малыгина написали коллективное письмо новосибирском губернатору

Жители Малыгинского микрорайона обратились с коллективным письмом к губернатору Новосибирской области, в котором говорится, что они категорически против переселении в маневренный фонд из-за аварийного состояния домов. Как пояснил Infopro54 председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов, письмо сегодня передано в приемную губернатора. Его подписали 40 человек.

— Один из подписантов, к сожалению, так и не дождался переезда. Сегодня умер, — добавил собеседник редакции.

Михайлов напомнил, что группа активистов уже несколько лет добивается нормализации ситуации в Хилокском треугольнике. В 2023 году дома, где проживают люди, были признаны аварийными, и мэрия предложила жителям переехать в манёвренный фонд — отдельные помещения в общежитиях. Жители отказались, и муниципалитет планировал выселить их через суд, но этот процесс остановило вмешательство прокуратуры.

В сентябре 2024 года мэрия приняла решение об увеличении площади Левобережного полигона для проведения работ по культивации. В итоге свалка приблизилась к домам граждан на расстояние до 150 метров. Люди вновь подняли вопрос об экстренном расселении домов, а муниципалитет вновь предложил им переехать в манёвренный фонд.

Общественники называют это категорически неприемлемым.

— Само по себе проживание в аварийных домах на Малыгинском жилмассиве по факту не несет угрозу жизни и здоровью граждан: аварийность является лишь предлогом для их немедленного переселения в маневренный фонд — взамен отдельных собственных квартир им готовы предоставить помещения из расчета 6 кв. метров на человека, при этом сроки получения комфортного жилья непонятны, — говорится в обращении. — Люди пенсионного возраста, которых в Малыгинском микрорайоне большинство, имеют право на достойную старость, им нужны гарантии, что они получат квартиры в собственность, а не закончат жизнь в общаге, тратя деньги на поддержание здоровья, подорванного в результате проживания возле свалки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске предлагают создать УК для управления аварийным жильем.