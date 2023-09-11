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Закрыли ночной бар Свои люди из-за требования новосибирской прокуратуры

  • 11/09/2023, 11:34
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закрытие ночного бара
Ведомство потребовало от владельца устранить нарушения пожарной безопасности.

Под Новосибирском закрыли ночной бар «Свои люди» из-за требования прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Купинского районного суда Новосибирской области.

— В целях предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью граждан, круг которых невозможно индивидуализировать (определить) до устранения нарушений пожарной безопасности, а также обязал индивидуального предпринимателя Прокофьеву Н.Ю. в указанном ночном заведении устранить нарушения требований пожарной безопасности, — говорится в сообщении.

Ответчиком исковые требования были признаны.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что в кафе под Новосибирской обрушился потолок.

Фото: ru.freepik.com — freepik

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Свои люди прокуратура ночной бар иск закрытие


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