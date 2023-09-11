Закрыли ночной бар Свои люди из-за требования новосибирской прокуратуры

Под Новосибирском закрыли ночной бар «Свои люди» из-за требования прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Купинского районного суда Новосибирской области.
— В целях предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью граждан, круг которых невозможно индивидуализировать (определить) до устранения нарушений пожарной безопасности, а также обязал индивидуального предпринимателя Прокофьеву Н.Ю. в указанном ночном заведении устранить нарушения требований пожарной безопасности, — говорится в сообщении.
Ответчиком исковые требования были признаны.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее редакция сообщала о том, что в кафе под Новосибирской обрушился потолок.
Фото: ru.freepik.com — freepik
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