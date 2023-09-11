Закрыли ночной бар Свои люди из-за требования новосибирской прокуратуры

Под Новосибирском закрыли ночной бар «Свои люди» из-за требования прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Купинского районного суда Новосибирской области.

— В целях предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью граждан, круг которых невозможно индивидуализировать (определить) до устранения нарушений пожарной безопасности, а также обязал индивидуального предпринимателя Прокофьеву Н.Ю. в указанном ночном заведении устранить нарушения требований пожарной безопасности, — говорится в сообщении.

Ответчиком исковые требования были признаны.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что в кафе под Новосибирской обрушился потолок.