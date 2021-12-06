В Новосибирской области выявлены первые случаи заболеваемости гриппом

— В Новосибирской области продолжается вакцинация против гриппа. На территорию региона поступило 930,8 тыс доз вакцины, привито 610 тыс человек. Однако, в области зарегистрирован первый случай гриппа — 23 человека заболевших, — сообщил на оперативном заседании в правительстве региона министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Эту информацию подтвердил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— Первые случаи заболеваемости гриппом зарегистрированы. Необходимо активизировать иммунизацию населения, — предупредил он. — В тоже время в регионе на протяжении нескольких недель идет превышение эпидпорога по ОРВИ. В основном за счет взрослого населения.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что «ситуация с ОРВИ в регионе напрягает», и поинтересовался у министра образования Сергея Федорчука, как обстоят дела с заболеваемостью ОРВИ у детей.

— На минувшей неделе мы фиксируем рост количества заболевших детей примерно на 20%. Работа 7 дошкольных учреждений и 6 школ в области полностью приостановлена. Частично приостановлена работа 157 детсадов и 118 школ, — уточнил министр.

В результате губернатор поручил превентивно вводить карантин при повышенном заболеваемости ОРВИ в каждом классе.

По данным Всероссийского союза страховщиков, в 2020 году более 70% населения России привились от гриппа, что в сочетании с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии, позволило предотвратить эпидемию этого заболевания. По данным Института гриппа имени А.А. Смородинцева, уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом за неделю весной 2020 года колебался от 20 до 70 случаев на 10000 человек. В осенний период количество заболевших в неделю варьировалось от 50 до 70 случаев на 10000 человек.

— Врачи отмечают, что в этом году грипп особенно опасен, так как организмы людей, переболевших ковидом, ослаблены и могут стать легкой мишенью для других вирусных заболеваний, —сообщала ранее пресс-служба союза. — Осенью 2021 года высока вероятность заражения новыми штаммами коронавируса по причине его постоянной мутации.

Роспотребнадзор рекомендовал регионам провести вакцинацию не менее 60% населения и не менее 75% лиц, входящих в группы риска. Речь идет о людях с хроническими заболеваниями, беременных женщинах, а также гражданах младше 4 и старше 65 лет: на них приходится основная доля госпитализированных пациентов.

В 2020 году вакцинация против гриппа в регионе стартовала 8 сентября. В общей сложности планировалось привить 1,7 млн жителей или 60% населения. По данным на март 2021 года, были привиты 53%.