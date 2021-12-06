Регоператоры предупредили о возможном росте расходов по вывозу мусора

Ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чиста страна» дала оценку проекта постановления правительства об изменениях в основы ценообразования в данной сфере. Отзыв регооператоров на документ отрицателен, так как он может основательно повысить рост расходов за вывоз мусора, сообщают «Известия».

Речь идёт о включении стоимости эксплуатации мусороперегрузочных станций в расходы на вывоз мусора. Однако во многих регионах таких станций нет, их нужно строить и эти расходы документ не учитывает. Также в Ассоциации отмечают, что в пояснении к проекту нет анализа тарифных последствий и обоснования экономии, которой можно будет достигнуть за счёт использования мусороперегрузочных станций.

В результате расходы регоператоров могут существенно вырасти. По мнению представителей организаций, эффективным регулированием в этой сфере было бы установление ограничения расходов на строительство и эксплуатацию мусороперегрузочных станций, к примеру, в 3% от выручки оператора.

Финансовая нагрузка на региональных операторов в свою очередь может отразиться на стоимости их услуг для населения, сообщил изданию генеральный директор компании — разработчика ПО и микроэлектроники для отрасли обращения с отходами «Большая Тройка» Артем Седов. Из-за новых расходов региональных операторов тарифы могут вырасти на 6-10%, предположил советник гендиректора ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Между тем, новосибирский регоператор ООО «Экология-Новосибирск» в конце минувшей неделе объявил о планах подать на самобанкротство. В числе кредиторов регоператора указаны подрядчики ООО «Латранс», ООО «ТБО», ООО «Новосибспецтранс» и МУП «Спецавтохозяйство». Долг перед «Латрансом» составляет 164 млн руб., перед ООО «ТБО» — 107,8 млн руб., «Новосибспецтрансом» — 128,5 млн руб. Со «Спецавтохозяйством» по двум искам регоператор заключил мировые соглашения: 131 млн руб. компания обещала выплатить в рассрочку до сентября 2023 года. 3 декабря в суд поступил иск от ООО «Сибирская эколого-сервисная компания» на 37 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Экология-Новосибирск», в целях обеспечения стабильной деятельности компании, являющейся региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области, по решению участников общества инициирована процедура банкротства — наблюдение.

— Эта мера предпринята для обеспечения бесперебойной операционной деятельности, финансовой устойчивости компании, выполнению функций регионального оператора и недопущения сбоев в сборе и вывозе отходов в Новосибирской области, —уточняется в сообщении.

Процедура введения наблюдения инициирована в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127 ФЗ и вызвана рядом решений судов о взыскании задолженностей с компании, сроки которых приходятся на конец текущего и начало следующего года.