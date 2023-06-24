В Новосибирской области за неделею клещи укусили две тысячи человек

С начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратилось 10442 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области. За неделю с 14 по 20 июня 2023 года –количество обратившихся составило 2000 человек.

За неделю больше всего случаев укуса клещами зарегистрировано на территориях Новосибирского района (735), Искитимского района (334), Мошковского района (155), а также на территории Заельцовского (39), Советского (38), Первомайского (12) и Ленинского (12) районов г. Новосибирска.

В Роспотребнадзоре уточнили, что с начала сезона на наличие возбудителей клещевого энцефалита и боррелиоза исследовано более 6,1 тыс клещей. Положительными на клещевой энцефалит оказались 109 (1,7%) клещей, на боррелиоз — 140 (34,7%) клещей.

Уточняется, что всего с начала эпидсезона диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвердился у 38 человек (в 2022 году за аналогичный период — у 48 человек).

Иксодовые клещи переносят опасные заболевания: вирусный энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз. Заразиться этими инфекциями можно при укусе.

Болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз) — опасное инфекционное заболевание острого или хронического течения. Источник инфекции — различные животные (олени, грызуны, волки, домашние и дикие собаки, еноты, овцы, птицы, крупный и мелкий рогатый скот и другие). Переносчики — иксодовые клещи. От человека к человеку напрямую инфекция не передаётся. Сезонность весенне-летняя и осенняя (то есть во время тепла, когда клещи активны). География распространения достаточно широкая: США, Прибалтика, лесная Европа, Северо-Запад и Центр России, Предуралье, Урал, Западная Сибирь, Дальний Восток. Иммунитет нестерильный. Повторные заболевания возможны через 5-7 лет.

Ранее редакция сообщала, что почти треть клещей в Новосибирской области — переносчики боррелиоза.