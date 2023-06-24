Путин в ближайшее время выступит с обращением

— Глава государства проинформирован обо всех событиях вокруг Е.Пригожина. Принимаются необходимые меры. Специальные службы, силовые ведомства —Министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия — в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений, — уточняется на сайте Кремля.

Ранее агентство ТАСС, со ссылкой на Минобороны РФ, сообщило, что украинские военные воспользовались провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и сейчас сосредотачивают подразделения на бахмутском тактическом направлении для последующего наступления.

«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутском тактическом направлении сосредоточивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й и 36-й бригад морской пехоты Вооруженных сил Украины», — заявили ТАСС в ведомстве.

Ранее Минобороны распространило сообщение с выступлением заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергея Суровикина. Он призвал частную военную компанию «Вагнер» подчиниться приказу президента России и решить все проблемы мирным путем.

Как сообщили федеральные СМИ, в Ростове-на-Дону, Воронежской и Липецкой областях, а также в Краснодарском крае отменили все массовые мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проведении в столице антитеррористических мероприятий.

В ФСБ бойцов ЧВК призвали отказаться от выполнения приказов Пригожина, а также поспособствовать его задержанию.

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — цитирует ТАСС центр общественных связей ФСБ.

Ранее редакция сообщала о том, что в отношении Евгения Пригожина ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.