В Новосибирской области за пять месяцев выдано автокредитов на 6,1 млрд рублей

За пять месяцев 2023 года в Новосибирской области выдано автокредитов на сумму 6,1 млрд рублей. Это на 44,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-мае 2022 года – 4,2 млрд. руб.), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-мае 2023 года был отмечен в Москве (35,5 млрд. руб.), Московской области (28,0 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (24,5 млрд. руб.), Республике Татарстан (18,2 млрд. руб.) и Краснодарском крае (17,9 млрд. руб.).

При этом, самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали республики Татарстан (+85,2%) и Башкортостан (+77,5%), Челябинская область (+74,7%), Пермский край (+69,1%) и Тюменская область (+68,9%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 9,0% и 35,6% соответственно.

Всего в России за пять месяцев 2023 года было выдано автокредитов на сумму 390,5 млрд. рублей (рост по сравнению с прошлым годом 58,3%).

— Объем выданных автокредитов в первые пять месяцев текущего года существенно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. В свою очередь, стабилизации ситуации на авторынке способствовала государственная программа льготного автокредитования, которая с перерывами функционировала в прошлом и нынешнем году, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

Он также подчеркнул, что средний чек автокредита также вырос. В мае текущего он показал наибольшее значение за последние полтора года.

Ранее редакция сообщала, что в апреле средний размер автокредита в Новосибирской области снизился.