В апреле средний размер автокредита в Новосибирской области снизился

В апреле 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в Новосибирской области составил 1,336 млн. руб., что меньше на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2023 года — 1,361 млн. руб.), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что в апреле 2023 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (1,86 млн. руб.), Московской области (1,62 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,59 млн. руб.), а также в Ленинградской области (1,45 млн. руб.) и Ханты-Мансийском АО (1,41 млн. руб.).

Самый высокий рост среднего чека автокредита в апреле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Чувашская Республика (+10,5%), Пермский край (+6,8%), Удмуртская Республика (+5,8%), Республика Башкортостан (+5,4%), а также Воронежская область (+5,0%). В ряде регионов средний размер автокредита, снизился, в том числе, в Кемеровской (-3,0%), Омской (-2,5%), Саратовской (-2,2%) и Свердловской (-1,2%) областях.

— В целом, в феврале-апреле этого года средний чек кредита на покупку автомобиля вырос более чем на 10%, но наивысших значений начала прошлого года пока не достиг. Равномерному устойчивому росту данного показателя в последнее время во многом способствует реализация государственной программы льготного автокредитования, которая распространяется на новые авто отечественного производства, а также увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области в первом квартале выдано более 2,4 тысяч автокредитов.