В Новосибирской области за время карантина подешевела земля

Аналитики Авито Недвижимости изучили рынок продаж земельных участков в России и Новосибирской области, в частности, и зафиксировали снижение стоимости земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщили в пресс-службе компании. С мая 2019 года общероссийские показатели цены держались примерно на одинаковом уровне в районе 40 000 рублей за сотку, однако в апреле 2020 года снизились на 2,3% по сравнению с мартом. В мае эта тенденция продолжилась — стоимость сократилась на 0,5% относительно показателей прошлого месяца. В Новосибирской области цена земли под ИЖС подешевела на 0,4% и составила 45 833 рублей за сотку на конец апреля, а в годовом сравнении стоимость снизилась на 2,5%. На текущий момент по России цена земли за сотку под ИЖС составляет в среднем 38 887 рублей. При этом в апреле 2020 спрос вырос: на 11,6% по сравнению с мартом и на 12,3% относительно апреля прошлого года.

По наблюдениям экспертов Авито Недвижимости, россиянам понравился вариант жизни за городом, и, вероятнее всего, они вернуться к такому формату по окончании самоизоляции. Так, даже после начала ослабления карантинных мер, спрос на этот тип недвижимости продолжает увеличиваться. Активный рост фиксируется в апреле и мае 2020 года: спрос на аренду дач за прошлый месяц вырос в 3,2 раза, покупка — на 89%, при этом аренда домов стала востребованней на 21%, а их покупка — на 1%. Россияне активно интересуются не только покупкой загородных домов, но и приобретают землю с целью дальнейшего строительства: на платформе Авито Недвижимость частота запроса «обмен дома на квартиру» повысилась на 50%, а «строительство дома» — на 40%.

— Земельный участок — надежный способ сохранения уже имеющегося капитала, а при выборе удачной локации — еще и хорошая инвестиция. Мы видим, что сейчас наибольшей популярностью пользуются участки под ИЖС, расположенные менее чем в 1 км от города: каждый четвертый пользователь в этой категории рассматривает именно такой вариант. Второй по популярности формат, на который приходится 13% спроса, — участок на расстоянии 11-30 км от города, — отметил руководитель направления новостроек и загородной недвижимости в Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.

Фото: pixabay.com, автор- Capri23auto