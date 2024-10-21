В Новосибирской области зафиксировали сбыт фальшивых 5-тысячных купюр

На прошлой неделе, с 14 по 20 октября, в Новосибирской области было зафиксировано два случая сбыта поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей.

— К сожалению, преступления на данный момент не раскрыты, — отмечается Кирилла Травина, заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области, на оперативном совещании.

За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 224 кражи, включая три случая краж из квартир, 54 – из магазинов и 11 – из автомобилей. Как отметил Травин, 163 преступления были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Установленный ущерб по этим преступлениям превысил 60 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что не нужно пытайться «сбыть» фальшивку. Если к вам в руки попала фальшивая купюра, главное, по мнению юриста, не поддаваться панике.