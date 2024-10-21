Дождливая, но тёплая неделя началась в Новосибирске

В Новосибирске началась дождливая неделя. Иногда, как показывают погодные сервисы, будет пролетать снежок. При этом температура воздуха в дневные часы не опустится ниже +4. Самыми тёплыми станут ближайшие выходные — +9…+10 градусов.

По данным сервиса Gismeteo, дождь со снегом можно ждать уже в понедельник, 21 октября. Температура днём составит +4…+6 градусов. Погода во вторник ничем не будет отличаться от предыдущего дня, лишь ночью столбики термометра опустятся на пару градусов и будут показывать от +1 до -1.

В среду осадков не ожидается, за окном +5.

С четверга начнётся потепление и к выходным воздух прогреется до +9…+10 градусов. Повышение градуса будет сопровождаться дождями. В ночные часы за окном так же будет тепло — +4…+6.

Самым дождливым днём окажется пятница — до 5,4 мм.

В народном календаре 21 октября день Трифона и Пелагеи. Сегодня не рекомендуется начинать новые дела, а лучше «законсервировать» старые. Наши предки считали, что на Пелагею лучше провести в семейном кругу — тогда и зима пройдёт спокойно и в достатке.

С 21 октября наставала пора готовить зимнюю одежду, а также присматриваться к погоде за окном, которая помогала составить картину предстоящей зимы.

— Если к этому дню земля уже покрывалась снегом, значит зима обещала быть суровой и долгой; — Если день солнечный и ясный — зима будет короткой и мягкой, с частыми оттепелями; — Ветреная погода на Пелагею — к частым снежным бурям; — Дождь — к тёплой и снежной зиме; — Если облака плывут низко — к морозной погоде.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики пообещали жителям Новосибирска тёплый и снежный ноябрь.