В Новосибирской области заключено более 5,5 тыс договоров на догазификацию

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников проинспектировали ход догазификации региона и приняли участие в подключении к газовым сетям дома на станции Мочище. Всего в населенном пункте планируется догазифицировать 217 домовладений, а также подвести распределительные сети к дачному некоммерческому товариществу «Дорожник» и товариществу собственников недвижимости «Райский сад» на 55 и 40 участков соответственно.

В общей сложности в Новосибирской области заключено свыше 5,5 тыс. договоров на догазификацию, более трети из них исполнены — сети построены до границ земельных участков.

— Благодаря совместной работе с правительством РФ и Новосибирской области мы решаем важнейшую задачу — подключаем к сетевому природному газу новых потребителей в уже газифицированных населенных пунктах. Единый оператор газификации обладает всеми материалами и оборудованием для того, чтобы обеспечить в срок строительство газораспределительных сетей к участкам жителей и в Новосибирской области, и по всей стране, — отметил Сергей Густов.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что в рамках мероприятий по догазификации к газу до 2025 года планируется подключить более 60 тысяч домовладений. Общий объем финансирования программы составляет 6,6 млрд рублей. Ресурсы будут направлены на выполнение мероприятий по догазификации домовладений, строительство новых газопроводов и реконструкцию 6 газораспределительных станций (ГРС). Средства на реализацию программы привлекаются только из внебюджетных источников — ПАО «Газпром», Единый оператор газификации (ООО «Газпром газификация»).

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — реализация природного газа на территории Российской Федерации. Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ.