Экс-директор бердского приюта для животных получил два года условно

Бердский городской суд вынес приговор по уголовному делу о хищении денежных средств бывшим директором муниципального бюджетного учреждения «Приют животных «Надежда» города Бердска Дмитрием Ильченко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщила областная прокуратура.

В суде установлено, что в апреле-мае 2019 года Ильченко устно договорился с индивидуальным предпринимателем об оказании приюту животных услуг по ремонту компьютерной техники и восстановлению системы видеонаблюдения. Без заключения письменного договора с расчетного счета приюта были перечислены более 93 тыс. рублей на счет предпринимателя. Впоследствии Ильченко попросил представителя предпринимателя расторгнуть договоренности и вернуть ранее перечисленные денежные средства в наличной форме. Получив денежные средства, Ильченко не внес их в кассу и на расчетный счет, а присвоил себе, причинив материальный ущерб бюджету города Бердска.

В суде Ильченко полностью признал себя виновным, добровольно возместил ущерб, причиненный преступлением. Суд приговорил Дмитрия Ильченко к 2 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года).

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, с руководящими кадрами не везет не только бердскому, но и новосибирскому центру по проблемам домашних животных. В 2019 году с должности ушел Андрей Каркавин, к работе которого накопилось немало претензий со стороны общественников-зоозащитников, депутатов, руководства города. Более того, проверка учреждения контрольно-счетной палатой выявила многочисленные нарушения в его финансово-хозяйственной деятельности.

Вместо него в центр пришла работать зоозащитница Светлана Слесарева. В начале марта 2022 года должность снова стала вакантной. Официальная причина — истечение срока контракта. Сама Слесарева называла другую причину как своего ухода, так и ухода ряда коллег.

— Мы приняли решение покинуть это заведение, — сообщала в январе редакции директор центра. — Это как в армии, долг родине отдал и со спокойной совестью — на дембель. Мы что смогли, что успели, то сделали. Разгребли много, в том числе и многие бумаги привели в порядок. Не говорю уже про то, что перестроили работу центра под новые условия и требования действующего законодательства. А дальше пусть ищут человека, готового работать 24/7 за 40 тысяч рублей в месяц и огребаться потом. Плюс постоянная уголовная ответственность висит за каждый покус, освещенный в СМИ. На мне сейчас еще в производстве висят три уголовных дела. Два закрыли.

Ранее редакция сообщала о том, что вынесен приговор трем экс-топ-менеджерам новосибирского завода за хищение в особо крупном размере.