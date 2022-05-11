McDonald’s ищет способ вернуться в Россию

Компания пока не приняла окончательного решения о возврате на рынок РФ, но, возможно, заработает уже под другим брендом. Такую информацию передали «Известиям» источники из сферы продовольственного рынка.

— Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать, — добавил собеседник.

Как пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, работа под новым брендом станет выгодной, поскольку «Макдоналдс» создал сеть точек притяжения покупателей. А франчайзинг-партнёры сети смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании. К слову, около 170 заведений сети в России принадлежат партнерам-франчайзи, которые не подчиняются «Макдоналдсу» напрямую.

Напомним, «Макдоналдс» объявил о приостановке своей деятельности в России 14 марта из-за спецоперации по денацификации Украины. Решение в сети объяснили образовавшимися «операционными, техническими и логистическими сложностями».

24 февраля после объявления президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, ряд зарубежных компаний объявил о полном или частичном разрыве отношений с РФ.