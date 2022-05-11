McDonald’s ищет способ вернуться в Россию

Компания пока не приняла окончательного решения о возврате на рынок РФ, но, возможно, заработает уже под другим брендом. Такую информацию передали «Известиям» источники из сферы продовольственного рынка.
— Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать, — добавил собеседник.
Напомним, «Макдоналдс» объявил о приостановке своей деятельности в России 14 марта из-за спецоперации по денацификации Украины. Решение в сети объяснили образовавшимися «операционными, техническими и логистическими сложностями».
24 февраля после объявления президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, ряд зарубежных компаний объявил о полном или частичном разрыве отношений с РФ.
Фото: pixabay.com — Pexels
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