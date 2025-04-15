В Новосибирской области заключили более 2,5 тысяч сделок по «сельской ипотеке»

По данным Росреестра, за 5 лет действия программы «Сельская ипотека» в целом по стране ведомством зарегистрировано 99 410 ипотек. Из них 16288 в Сибирском федеральном округе.

В Сибири лидирует по выданной «Сельской ипотеке» Омская область. Новосибирская находится на втором месте: более 2,5 тысяч сделок за 5 лет. Чаще всего сельской ипотекой пользуются жители Новосибирского, Искитимского и Краснозерского районов области.

По данным Росстата, по итогам двух месяцев 2025 года доля ИЖС в общем объеме ввода выросла до 66,1%, в феврале — 70,3%. Это в 2 раза отличается от стандартных пропорций ИЖС и МКД в Новосибирской области, отмечал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

Ранее редакция сообщала о том, что восемь муниципальных образований нашли локации, где выделят земли, шесть — еще выбирают.