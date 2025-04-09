В Новосибирской области определились с земельными участками для льготников

По итогам первого квартала 2025 года 8 муниципальных образований Новосибирской области из 14 определили земельные участки, с помощью которых регион планирует решить вопрос о бесплатном предоставлении земли льготным категориям граждан. Об этом глава департамента имущества Новосибирской области Роман Шилохвостов сообщил на заседании комитета по АПК регионального парламента.

— В 6 из 14 муниципальных образованиях работа продолжается из-за большой очередности. Например, в Новосибирской области это 5243 заявок на садовые участки и 196 на огороды, в Искитимском районе — 909 на сады и 11 на огороды, в Колывани — 86 и 4 соответственно. В остальных муниципальных образованиях региона такой проблемы нет, — констатировал чиновник.

По его словам, до конца 2025 года участки должны быть определены во всех 14 муниципальных образованиях, сформированы и предложены гражданам, которые стоят в очереди. О каком количестве участков идет речь он не уточнил, но отметил, что в очереди в общей сложности сегодня находится около 44 тысяч льготников. При этом, по словам Шилохвостова, в Минтруда и соцразвития сейчас идет инвентаризация очереди: сверка наличия льгот у очередников, исключение дублей и т.д.

Роман Шилохвостов напомнил, что на сегодняшний день на территории Новосибирской области определено 18 категорий граждан, имеющих право на предоставление земельных участков. В 2022 году департаментом было предоставлено 135 участков, в 2023 — 185, в 2024 — 221. По состоянию на 31 марта 2025 года департаментом уже предоставлено 75 участков, 51 находится на рассмотрении у граждан, на 67 и 85 запрошены очередники у Министерства социального развития, которым будут предложены участки.

Кроме того, в поселке Садовом, куда уже подведена вся необходимая инфраструктура, осталось еще порядка ста участков, которые департамент намерен обследовать на предмет наличия препятствующих обстоятельств. Если вопросов не будет, то они также будут предоставлены льготникам — очередникам.

— Параллельно проводится работа по подбору и формированию новых земельных участков в целях последующего предоставления льготным категориям граждан. Здесь есть свои тонкости. Очень много предварительно определенных земельных участков, относятся к сельхозугодиям. В соответствии с действующим законодательством, предоставление земельных участков из сельхозугодий под дачное и жилищное строительство не допускается. По факту эти земли сельхозугодиями они уже давно не являются, так как не обрабатываются, но решение пока не найдено, — говорит Роман Шилохвостов.

Напомним, с 2023 года в Новосибирской области льготники могут получать единовременную денежную выплату взамен земельного участка (ЕДВ) для индивидуального жилищного строительства. Она составляет 300 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что землю для льготников депутаты предложили поискать в заброшенных деревнях.