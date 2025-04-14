Прием документов на проектирование метро в Новосибирске продлили из-за жалобы

Питерская компания, АО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» (АО «ЛМГТ»), пожаловалась в ФАС на тендерную документацию. Речь идет о конкурсе на выполнение работ по корректировке генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена для последующей разработки проектной документации перспективных линий, включая корректировку проектной документации по объекту: «Участок продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции «Золотая Нива» до станции «Молодёжная» с двухпутной соединительной веткой в электродепо «Волочаевское». Тендер стоимостью 154 млн рублей был объявлен 23 марта. Первоначально сумма контракта составляла 205 млн рублей.

В жалобе отмечается, что в конкурсной документации предусмотрено предельное минимальное значение стоимости договоров, подтверждающих опыт выполнения работы, связанного с предметом контракта — не менее 150 млн рублей.

— В соответствии с письмом ФАС России, установление в документации о закупке требований к минимальной стоимости исполненных контрактов (договоров), подтверждающих наличие опыта выполнения работ у участника закупки, не допустимо, — подчеркивает АО «ЛМГТ».

Кроме того, потенциальному участнику конкурса не понравилось, что заказчик при оценке принимает не более 5 договоров, представленных участником. По словам заявителя, это заведомо ограничивает возможность объективной оценки опыта и квалификации при выборе победителя, а также нарушает принцип обеспечения конкуренции.

Компания потребовала внести изменения в конкурсную документацию в части критериев оценки заявок. УФАС поддержал требование заявителя и предписал после внесения корректировок в тендерную документации, продлить срок приема документов на конкурс.

Теперь итоги тендера планируют подвести 21 апреля.

Напомним, в конкурсе на разработку проекта продления Дзержинской ветки метро победила компания из Белоруссии. Специалисты ОАО «Минскметропроект» разработают проектно-сметную документацию на сумму 104 миллиона рублей. Согласно условиям договора на работы выделено 300 дней. Вторым участником тендера было АО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс».

В декабре 2024 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что руководители предприятия «Минскметропроект» предложили свои услуги по проектированию новых линий метро в Новосибирске. Кроме того, специалисты муниципалитета изучали компетенции проектировщиков в Москве и Санкт-Петербурге. Интерес к проектированию и строительству метро в Новосибирске также проявляли китайские компании.

Кстати, сегодня на заседании правительства Новосибирской области было принято решение о предоставлении субсидий Новосибирску для обновления подвижного состава метрополитена. Эта мера позволит городу приобрести пять новых составов метро, в том числе с использованием услуг лизинга. Размер субсидий на плановый период до 2027 года составляет порядка четырёх миллиардов рублей. По госпрограмме в 2025 году городу планируется выделить 605 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что «Минскметропроект» начал проектировать перегонный тоннель новосибирского метро.