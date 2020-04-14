За неплатежи по ЖКХ в 2020 году пени и штрафы придут в январе 2021-го

— В постановлении правительства №424 не говорится о том, что можно не платить за услуги ЖКХ. Речь идет о приостановлении начисления и взыскания пени. Эта норма начинает действовать с апреля, то есть в платежках за март пени еще прописаны, — отметила в ходе прямого эфира директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Екатерина Косогова. — Срок действия постановления — до конца 2020 года, а потом все равно придется оплатить предоставленные услуги. Да, пени нельзя начислять, но оформлять эти документы, готовить их для судебного взыскания предприятия ЖКХ, ресурсоснабжающие организации продолжат, и если в январе 2021 года потребители не начнут погашать задолженность, то пойдет вал обращений в суды. Как будет складываться судебная практика по таким делам — пока непонятно.

— Что удивительно, население платит достаточно дисциплинированно. В особо сложных случаях мы работаем с потребителями адресно и предоставляем отсрочку. Большой провал идет по малому и среднему бизнесу, который пострадал от кризиса раньше всех. Эти компании надеялись, что «все скоро восстановится», сохраняли рабочие места, платили людям зарплату, а сейчас мы видим, что у них совсем закончились деньги. Запаса прочности у предпринимателей в нашей стране нет вообще. Мало того, сейчас никто не может дать прогноз, когда ситуация начнет меняться в лучшую сторону, — рассуждает Косогова.

В СГК констатировали, что после выхода постановления правительства в марте уже началось снижение платежной дисциплины. За 9 дней апреля провал составил 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

— Представители ресурсоснабжающих организаций написали обращение на имя председателя правительства РФ и министра энергетики РФ с просьбой оказать адресную поддержку людям. Мы не просим о господдержке отрасли, не нужно предоставлять компенсации всем гражданам — помогите в части погашений коммунальных платежей тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, потерял работу. Мы предлагаем снизить порог господдержки и сделать ее доступной для тех, у кого доля оплаты услуг ЖКХ составляет 15% от дохода (сейчас 22%). Окажите поддержку малому бизнесу, восстановите цепочку платежей, — перечисляет Косогова. — Сейчас самое главное — дать людям работу. В том числе за госсчет, как это делала Америка во время Великой депрессии: увеличиваете объемы капремонта, строительства дорог и т.д.

По ее словам, пока в СГК решили не пересматривать планы по ремонтной и инвестиционной кампаниям 2020 года. Но если ситуация с неплатежами усугубится, то в мае они будут скорректированы в сторону уменьшения. По цепочке от этого решения энергетиков пострадают другие виды бизнеса: поставщики, подрядчики и т.д. При этом в СГК признают, что это решение скорректирует тарифы на их услуги в 2021 году в сторону снижения, что вновь скажется на сокращении объема финансирования на ремонты и развитие.